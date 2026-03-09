Репутаційна катастрофа: через мовчання МЗС Молдови під загрозою опинилися міжнародні футбольні програми

Понад півтора місяця тотального ігнорування та невизначеності: львівський ФК «Рух» офіційно звернувся до Міністерства закордонних справ Республіки Молдова через критичну затримку у видачі транзитних віз для молодих африканських легіонерів. В умовах повномасштабної війни, коли Україна виборює своє право на існування, кожна логістична перепона стає ударом у спину спортивної дипломатії.

Блокування планів та спортивний саботаж

Ситуація навколо восьми футболістів із Гамбії та Гвінеї-Бісау вийшла за межі звичайної процедури. Попри завчасно підготовлений повний пакет документів, розгляд справи затягнувся на понад 1,5 місяця.

Майже два місяці без відповіді: Клуб не отримав жодних офіційних пояснень чи статусів розгляду, що в умовах воєнного стану є неприпустимим затягуванням.

Клуб не отримав жодних офіційних пояснень чи статусів розгляду, що в умовах воєнного стану є неприпустимим затягуванням. Зрив підготовки: Відсутність віз фактично блокує приїзд гравців на заплановані тренувальні збори, руйнуючи спортивне планування та стратегію розвитку молодих талантів.

Репутаційна катастрофа для міжнародних проєктів

Заступник директора зі спортивних питань ФК «Рух» Володимир Лапіцький наголошує: такі штучні затримки завдають величезної репутаційної шкоди не лише клубу, а й усьому дитячому та міжнародному спортивному руху.

Удар по співпраці: Подібна бездіяльність ставить під загрозу розвиток спортивних відносин між Україною та Молдовою.

Подібна бездіяльність ставить під загрозу розвиток спортивних відносин між Україною та Молдовою. Ризики для іміджу: Міжнародні спортивні проєкти, які реалізуються попри війну, опиняються під загрозою через бюрократичні лабіринти транзитного вузла.

Вимога рішучих дій

ФК «Рух» більше не може миритися з політикою мовчання. Клуб закликає МЗС Молдови негайно взяти питання під особистий контроль, вимагаючи або невідкладного прийняття рішення щодо видачі віз, або надання чітких офіційних роз'яснень. У час, коли логістика через Молдову є ключовою для України, така неквапливість є недопустимою.