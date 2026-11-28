Самокатник перервав хід гри між командами з Варшави та Сталевої Волі. Інцидент стався під час додаткового часу.

Матч 18-го туру Другої ліги Польщі між "Сталлю" та дублем "Легії" було перервано невідомим уболівальником, який виїхав на поле на електросамокаті. Про це повідомляє TVP Sport.

У першу хвилину додаткового часу на поле стадіону виїхав невідомий, об’їхавши навколо здивованих гравців, і судді довелося зупинити гру.

Через кілька секунд після того, як чоловік з’явився на полі, правоохоронці, які стежили за порядком на полі, спробували затримати хулігана, однак той швидко втік.

Видання Stalowemiasto.pl повідомляє, що порушника на скутері все-таки вдалося затримати, однак не наводить подробиць.

Водночас видання Zero.pl зазначає, що раніше футбольні хулігани просто вибігали на поле, не використовуючи для цього електросамокати. Новий тренд у польських ЗМІ назвали "kukiriniarz" — так у країні називають користувачів електротранспорту, особливо бренду KuKirin, яких помічають за агресивною їздою.

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До речі, столична команда "Легія" ІІ програла на виїзді з рахунком 3:2, хоча спочатку вела 2:0.

Нагадаємо, у Бразилії подружжя, яке вболіває за різні клуби, влаштувало палку суперечку прямо під час матчу їхніх команд. При цьому син подружжя був одягнений у футболку в кольорах одразу двох клубів-суперників — "Флуміненсе" та "Васко да Гама".

Також Фокус писав, що центральний захисник туринського "Ювентуса" отримав травму під час товариського матчу від вболівальника своєї ж команди, який вибіг на поле, послизнувся та здійснив підкат проти італійця.