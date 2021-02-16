Вакцини від коронавірусу: що насправді означає 95-відсоткова ефективність

Експерти розвіяли поширені помилки з приводу рівня ефективності вакцин від COVID-19.

Багато хто чув, що ефективність вакцин від коронавірусу у Pfizer становить 95%, у Moderna — 94%, а у Johnson&Johnson — 66%. Але далеко не всі розуміють значення цих чисел, пише LiveScience.

"Я вважаю, що людям важливо розуміти, що це надзвичайно ефективні вакцини. Вони набагато ефективніші, ніж ви думаєте", — говорить вірусолог з Університету Дрю в Нью-Джерсі Бріанн Баркер.

Однією з поширених помилок є те, що ефективність на рівні 95% означає, що в клінічних випробуваннях Pfizer заразилися на коронавірус 5% піддослідних. І це є найбільш грубою помилкою. Фактично відсоток вакцинованих людей в дослідженнях Pfizer (і Moderna), які заразилися COVID-19, був приблизно в 100 разів менший цього показника — 0,04%.

Насправді 95% означають, що у вакцинованих людей ризик зараження коронавірусом був на 95% нижчим порівняно з контрольною групою, яка не отримала вакцини. Іншими словами, у вакцинованих людей в клінічному випробуванні Pfizer ймовірність зараження COVID-19 була в 20 разів нижчою, ніж у контрольної групи.

"Це робить вакцину однією з найефективніших вакцин, що існують наразі", — говорить Баркер.

Для порівняння, за даними Центрів із контролю та профілактики захворювань (CDC), дводозова вакцина проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (MMR) на 97% ефективна проти кору і на 88% — проти паротиту. Вакцина від сезонного грипу ефективна на 40-60% (змінюючись з року в рік через нові штами), але вона все ж змогла запобігти приблизно 7,5 млн випадків грипу в США протягом 2019-2020 років, відповідно до CDC.

Інше питання полягає в тому, що саме малося на увазі під "випадками COVID-19". І Pfizer, і Moderna визначали випадки коронавірусу, як наявність хоча б одного симптому та позитивний результат тесту на вірус. Johnson&Johnson визначала "випадок коронавірусу", як наявність позитивного тесту і хоча б один помірний симптом (задишка, аномальний рівень кисню в крові або аномальна частота дихання) або як мінімум два легких симптоми (температура, кашель).

Баркер попереджає, що складно порівнювати ефективність вакцин Johnson&Johnson, Pfizer і Moderna, оскільки клінічні випробування проводилися в різних географічних регіонах із різними популяціями і в різний час.

"Наприклад, було більше людей з британським штамом коронавірусу під час випробувань Johnson&Johnson, ніж під час тестування Moderna", — підкреслює експерт.

Ні в одному з випробувань не розглядалися безсимптомні випадки коронавірусу. Водночас, у всіх трьох випробуваннях використовувалося друге, потенційно важливіше визначення "випадків". Найважливішим завданням для всіх вакцин залишається захист людей від гірших наслідків COVID-19: госпіталізації та смерті. Тому Moderna, Pfizer і Johnson&Johnson виміряли ефективність своїх вакцин проти важких випадків (серйозні порушення серцевого ритму, частоти дихання, потреба в кисні, госпіталізації в реанімацію, дихальну недостатність і смерть).

Усі три вакцини виявилися на 100% ефективними в запобіганні тяжкого перебігу хвороби через 6 тижнів після першої дози (для Moderna) або через 7 тижнів для Pfizer і Johnson&Johnson.

"Нам неймовірно пощастило з тим, наскільки ефективні ці вакцини", — підсумувала Баркер.