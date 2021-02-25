Учені створять цифрову Землю для боротьби зі зміною клімату
Цифрова модель планети допоможе точно відобразити розвиток клімату та спрогнозувати екстремальні явища.
Вчені збираються створити цифрового двійника Землі, щоб змоделювати кліматичні системи планети в майбутньому. Про це повідомляє Phys.org.
Проект буде призначений для кращої підготовки до екстремальних явищ, пов'язаних зі зміною клімату. Розробкою займуться європейські вчені й IT-фахівці зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха.
Щоб до 2050 року стати кліматично нейтральним, Європейський Союз запустив дві амбітні програми: Green Deal і DigitalStrategy. Як ключовий елемент успішної реалізації програм вчені-кліматологи і програмісти запустили ініціативу Destination Earth, реалізація якої почнеться в середині 2021 року. У рамках Destination Earth буде створена високоточна цифрова модель Землі, щоб максимально точно відображати розвиток клімату й екстремальні явища в просторі та часі.
Дані спостереження будуть постійно вводитися в цифровий двійник, щоб зробити модель Землі більш точною для відстеження еволюції та прогнозування майбутніх змін. Але крім даних спостережень, зазвичай використовуваних для моделювання погоди та клімату, дослідники також хочуть інтегрувати в модель нові дані про діяльність людини.
Нова модель системи Землі максимально реалістично відображатиме практично всі процеси на поверхні планети, враховуючи управління водними ресурсами, харчовими ресурсами й енергією.
Таким чином цифровий двійник Землі стане інформаційною системою, яка розроблятиме й тестуватиме різні сценарії.
"Наприклад, якщо ви плануєте побудувати двометрову дамбу в Нідерландах, я зможу перевірити в цифровому двійнику, чи буде дамба як і раніше захищати від очікуваних екстремальних явищ у 2050 році", — говорить один із творців проекту Destination Earth з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) Пітер Бауер.
Цифровий двійник також використовуватиметься для стратегічного планування поставок прісної води і продуктів харчування або установки вітряних і сонячних електростанцій.
Автори також бачать великий потенціал у штучному інтелекті (ШІ). Його можна використовувати, наприклад, для обробки даних спостережень. ШІ дозволить прискорити моделювання сценаріїв і відфільтрувати найбільш важливу інформацію з великих обсягів даних. Крім цього, дослідники припускають, що використання машинного навчання не тільки зробить обчислення більш ефективними, але й допоможе більш точно описувати фізичні процеси.
За оцінками дослідників, для роботи цифрового двійника в повному масштабі буде потрібна система з майже 20 тис. графічних процесорів, які споживають приблизно 20 МВт енергії. Виходячи з економічних та екологічних причин, такий комп'ютер повинен працювати в місці, де електроенергія, яка генерується з нейтральним викидом CO2, буде доступна у великих кількостях.