Таємниця світів, що зникають. Учені з'ясували, чому у Всесвіті мало планет, які вдвічі перевищують розмір Землі

Нове дослідження показує, як великі планети з газовою оболонкою можуть стискатися через мільярди років.

Зменшення розмірів великих планет протягом мільярдів років, ймовірно, пояснює багаторічну таємницю: чому у Всесвіті існує мало планет, розмір яких майже вдвічі перевищує розмір Землі, повідомляє Independent

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За словами вчених, у тому числі з Інституту Флетайрон у США, серед виявлених тисяч планет, що обертаються навколо далеких зірок, дуже мало екзопланет розміром від 1,5 до 2 радіусів Землі.

Учені говорять, що цей "зазор" між радіусами планет, вперше виявлений у 2017 році, може бути пов'язаний з процесом, при якому великі планети з газовою оболонкою, названі міні-Нептунами, стискаються через мільярди років через витік їхньої атмосфери.

Коли ці міні-Нептуни втрачають свою атмосферу, вони "перестрибують" зазор між радіусами планет і стають супер-Землями, більшими за нашу планету.

У ході дослідження вчені розділили екзопланети, виявлені космічним телескопом Кеплера, на дві категорії, молоді та старі, і переглянули зазор між радіусами.

Серед молодих планет вони виявили, що найменш поширені радіуси планет у середньому були меншими, ніж у старіших, найбільш рідкісний розмір для більш молодих планет був приблизно в 1,6 разу більший за радіус Землі і в 1,8 разу більший за радіус Землі у більш старих планет.

Іншими словами, вони виявили, що розрив у радіусі між екзопланетами був більш незначним, ніж вважалося раніше.

Учені припустили, що міні-Нептуни, ймовірно, можуть різко зменшитися за мільярди років через витік їхніх газових шарів, залишивши після себе тільки тверде ядро.

Дослідники вважають, що цей зазор між радіусами — це розрив між супер-Землями найбільшого розміру і міні-Нептунами найменшого розміру, які все ще можуть зберігати свою атмосферу.

Цей процес займає більше часу для більших міні-Нептунів, які стають найбільшими Суперземлями, але може не вплинути на найбільші газові планети, гравітація яких досить сильна, щоб утримувати їхні атмосфери.

Раніше вчені припускали, що розмір планет зазвичай встановлюється при народженні залежно від того, скільки газу було поблизу під час їх утворення, щоб збільшити їх розмір.

Інша теорія передбачала, що зіткнення з астероїдами могли зруйнувати щільну атмосферу, не даючи більш крихітним планетам накопичувати багато газу. Цей процес займає від 10 до 100 мільйонів років.

Маючи поточні результати, учені впевнені, що цей процес зазвичай займає мільярди років, припускаючи, що зменшення розміру відбувається не через зіткнення планет або особливості планетарного утворення.

"Суть у тому, що планети — це не статичні сфери з гірських порід і газу, як ми іноді думаємо про них. Деякі з цих планет були в 10 разів більшими на початку свого життя", — говорить Тревор Девід, співавтор дослідження і науковий співробітник інституту Флетайрон.

Нагадаємо, що вчені намагаються з'ясувати, куди безслідно зникають зірки, а також вони розкрили таємницю планет-гігантів нашої галактики.