Вчені дізналися, як насправді формуються масивні зірки

Формування величезних зірок являє собою хаотичний безлад.

Астрономи виявили, що зірки великої маси утворюються не так, як їх дрібніші побратими, повідомляє SciTechDaily

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Вчені використовували телескоп Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) для своїх спостережень і з'ясували, що тоді як маленькі зірки часто оточені впорядкованим диском з пилу і речовини, матерія для формування великих зірок являє собою хаотичний безлад.

Добре відомо, як народжуються маленькі молоді зірки. Вони відносно контрольовано накопичують речовину з диску з газу і пилу. Астрономи вже бачили багато таких дисків з пилу навколо молодих зірок з малою масою, але ніколи не бачили навколо молодих зірок з великою масою. Вчені задалися питанням, чи виникають великі зірки так само, як і маленькі.

"Результати досліджень надають переконливі докази того, що відповідь — ні", — говорить Сіріако Годді, співробітник експертного центру ALMA Allegro в Лейденському університеті і Університету Радбауд в Неймегені.

Годді очолював команду, яка вивчила три молоді зірки з великою масою в області зореутворення W51, приблизно за 17 000 світлових років від Землі. Зокрема, дослідники шукали великі стійкі диски, які викидають струмені речовини, перпендикулярні поверхні диску.

"Але замість стабільних дисків ми виявили, що зона утворення молодих зірок великої маси виглядає як хаотичний безлад", — говорить Годді.

Спостереження показало, що газові струмені летять на молоді зірки з великою масою з усіх боків. Крім того, вчені побачили струмені, які вказують на наявність невеликих дисків, невидимих для телескопа. "Крім того, схоже, що кілька сотень років тому навколо однієї з трьох досліджених зірок обертався такий диск. Загалом — хаос", — говорять вчені.

Дослідники дійшли висновку, що ці молоді зірки з великою масою, принаймні в перші роки свого існування, були утворені матерією, що надходить з різних напрямків і з нерегулярною швидкістю. Інакша ситуація з маленькими зірками, де є стабільний приплив речовини. Астрономи підозрюють, що це багаторазове надходження речовини, імовірно, є причиною того, що великі стабільні диски не можуть бути створені.

"Така неструктурована модель припливу речовини була раніше запропонована на основі комп'ютерного моделювання. Тепер у нас є перші дані спостережень, що підтверджують цю модель", — говорить Годді.