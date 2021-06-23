Велика ефіопська мрія. Чому будівництво греблі на Нілі може знищити Єгипет і Судан

Ефіопія вважає греблю Великого Відродження своїм "економічним дивом", водночас проект може обернутися кошмаром для країн нижче за течією Нілу.

Рада Безпеки ООН закликає обговорити ситуацію навколо греблі Великого Відродження (ГЕС "Хідасе"), яку будує Ефіопія на річці Блакитний Ніл. Країни нижче за течією річки — Судан і Єгипет побоюються, що залишаться без води у разі запуску греблі, що може стати каталізатором військового конфлікту з Ефіопією.

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Будівництво гігантської греблі на ділянці річки Ніл в Ефіопії наближається до завершення — проект настільки амбітний, що обіцяє вивести країну на шлях індустріалізації. Десятки мільйонів людей в Ефіопії зможуть вибратися з убогості, завдяки дамбі.

Але нижче за течією в Єгипті, де Ніл зустрічається з морем, вимальовується зовсім інша картина: гребля являє собою гігантський, загрозливий барʼєр, який може бути використаний для стримування майже єдиного джерела води Єгипту.

Гребля Великого Відродження розпалила сильні націоналістичні суперечки як в Ефіопії, так і в Єгипті. Ефіопи розглядають будівництво греблі як фундаментальне право, яке забезпечить електрикою більше половини населення, що проживає у не електрифікованих районах. Єгиптяни ж бачать, що їх доля може опинитися в чужих руках.

Обидві країни, а також Судан протягом багатьох років марно намагалися домовитися про те, як швидко заповнити водосховище греблі. Єгипет зажадав, щоб сховище заповнювався повільно, протягом більше ніж десятиліття, оскільки так можна уникнути потенційної посухи. Ефіопія, яка побудувала греблю переважно за власні гроші, хоче, щоб водосховище заповнилося і виробляло максимум електроенергії, як тільки гребля буде побудована. Завершення будівельних робіт намічено на 2023 рік.

З угодою або без неї гребля вже близька до запуску, і люди в обох країнах готуються до найближчого майбутнього.

Ефіопська мрія

Ефіопські політики і бізнес настільки сповнені надіями на безхмарне майбутнє, що деякі з них навіть вдаряються в поезію. Наприклад, глава пресслужби премʼєра Ефіопії присвятила майбутній греблі вірш. Масштабний проект став темою пісень популярного ефіопського поп-співака, вірусних хештегів, стихійних маршів і проповідей патріарха Ефіопської православної церкви.

Для багатьох жителів Ефіопії гребля — це не просто джерело електрики, а ознака славного майбутнього.

Справа у тому, що економічне зростання Ефіопії протягом багатьох років стримувалося браком електрики. Рентабельність виробництва в країні знижується через щоденні непередбачувані відключення електроенергії.

Фото: Нил

Відсутність електроенергії в Ефіопії посилює економічне відставання, яке, зі свого боку лише посилює фінансову кризу в країні. Без промисловості сотні тисяч людей рятуються від повальної бідності у небезпечних, найчастіше смертельних поїздках за кордон у пошуках роботи.

Частину безробітної молоді, що залишилася в країні, часто звинувачують у масових заворушеннях. Діти в сільській місцевості, де проживає більше 80% населення країни, зайняті збиранням дров для приготування їжі, що позбавляє мільйони дітей можливості ходити в школу.

За словами уряду Ефіопії, гребля є панацеєю від більшості проблем в країні. У заяві державної комісії з інвестицій Ефіопії йшлося, що гребля має "величезні можливості для вирішення проблеми енергопостачання країни".

Премʼєр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі під час виступу на Генасамблеї ООН спробував розвіяти побоювання Єгипту.

"Я хочу абсолютно ясно заявити, що у нас немає наміру завдавати шкоди цим країнам. По суті, ми просто хочемо задовольнити свої потреби в електроенергії з одного з найчистіших джерел енергії. Ми не можемо собі дозволити продовжувати і далі тримати 65 млн наших людей у темряві", — заявив премʼєр Ефіопії.

Деякі експерти згодні з тим, що Єгипет навряд відчує наслідки запуску греблі у найближчому майбутньому, а запаси води на Асуанському гідровузлі в Єгипті допоможуть запобігти катастрофі, викликаній раптовою посухою.

Кошмар для Єгипту

Брак води може мати катастрофічні наслідки для 100 млн населення Єгипту, яке зараз збільшується на 2 млн осіб на рік.

Єгипет отримує 90% води з Нілу. Історично склалося, що наявність стабільного перебігу вод Нілу є питанням виживання в країні, де і так мало води.

Договір 1929 року (і наступний договір 1959 року) надали Єгипту і Судану право майже на всі води Нілу. Документ колоніальної епохи також надав Єгипту право вето на будь-які проекти країн, розташованих вище за течією, які можуть вплинути на долю води Єгипту.

У жодному з двох документів не враховувалися потреби у воді інших прибережних держав, які не брали участі в угоді, включаючи Ефіопію, Блакитний Ніл якої забезпечує більшу частину річкових вод регіону.

Фото: Нил

Ефіопія заявила, що не повʼязана багаторічним договором, і почала будівництво греблі на початку арабської весни у березні 2011 року, не проконсультувавшись з Єгиптом. Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі заявив, що будівництво не мало жодних шансів, якби Єгипет не відволікли політичні заворушення.

Одна з основних проблем Єгипту полягає у тому, що якщо потік води впаде, це може вплинути на озеро Насер — водосховище нижче по річці, за єгипетським Асуанським гідровузлом.

Ефіопія стверджує, що однією з попередніх попередніх умов Єгипту для укладення угоди було зʼєднання нової греблі з Асуанським гідровузлом.

Міністр водних ресурсів Ефіопії Селеш Бекеле каже, що зʼєднати дві греблі вкрай складно.

"Опісля єгиптяни трохи відступили у цьому питанні, але через якийсь час знову повернулися до цієї ідеї", — говорить міністр.

Єгипет також побоюється, що гребля може обмежити і без того мізерний запас води Нілу, який є майже єдиним джерелом води для країни. Гребля також може порушити транспортне сполучення на річці Ніл, якщо рівень води буде занадто низький. Брак води позначиться на сільському господарстві, яке безпосередньо залежить від можливості зрошення.

Джерела: ВВС , Washington Post , Nature .