Telegram запускає власний стрімінговий сервіс

Поки що він проходить стадію тестування.

Бета-версія Telegram 7.8 для macOS отримала розширені можливості відеочатів.

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Про це повідомляє видання kod.ru.

Крім функцій трансляції зображення з веб-камери і скріншерінгу, нова версія месенджера має підтримку віртуальних камер з використанням OBS (OBS — це відкрита платформа для потокового мовлення). Завдяки цьому трансляції в чатах можна буде вести, використовуючи додаткове програмне забезпечення.

Стримери зможуть встановлювати фони на задні плани, перемикати сцени, запозичувати картинки, гіфки, графіку, інтерактивну в тому числі. Такі інструменти часто використовують стримери.

Як повідомляє видання, macOS-версія Telegram дозволить транслювати зображення з екранів підключених через USB пристроїв. Наприклад, можна буде підключити iPhone до iPad і з планшета вести стрім.

Також повідомляється, що в новій бета-версії месенджера для macOS у всіх без винятку користувачів заробили відеочати, а раніше вони були доступні тільки розробникам і тестерам, підключеним до тестового сервера.