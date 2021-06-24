Telegram запускає власний стрімінговий сервіс
Поки що він проходить стадію тестування.
Бета-версія Telegram 7.8 для macOS отримала розширені можливості відеочатів.
Про це повідомляє видання kod.ru.
Крім функцій трансляції зображення з веб-камери і скріншерінгу, нова версія месенджера має підтримку віртуальних камер з використанням OBS (OBS — це відкрита платформа для потокового мовлення). Завдяки цьому трансляції в чатах можна буде вести, використовуючи додаткове програмне забезпечення.
Стримери зможуть встановлювати фони на задні плани, перемикати сцени, запозичувати картинки, гіфки, графіку, інтерактивну в тому числі. Такі інструменти часто використовують стримери.
Як повідомляє видання, macOS-версія Telegram дозволить транслювати зображення з екранів підключених через USB пристроїв. Наприклад, можна буде підключити iPhone до iPad і з планшета вести стрім.
Також повідомляється, що в новій бета-версії месенджера для macOS у всіх без винятку користувачів заробили відеочати, а раніше вони були доступні тільки розробникам і тестерам, підключеним до тестового сервера.