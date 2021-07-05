"Говорящі ракети". Міноборони Великобританії розробляє нову зброю

Міністерство оборони Великобританії інвестує 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (4,8 мільйона доларів США) у створення ракет, які будуть спілкуватися одна з одною.

Міноборони Великобританії вкладає мільйони фунтів стерлінгів у Лабораторію оборонних наукових технологій (Dstl) для програми Co-operative Strike Weapons Technology Demonstrator (CSWTD), яка займатиметься розробкою нових систем, які дозволять ракетам в польоті взаємодіяти одна з одною, повідомляє New Atlas

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Ще у 1960-х роках перші ракети з лазерним наведенням прозвали "розумними бомбами". Їх міг направити до своєї мети пілот літака, але через 50 років з'явилося нове покоління зброї, яке є розумним насправді. Воно може збирати дані, оцінювати ситуацію і змінювати свої плани, щоб досягти мети.

Проблема у тому, що для того, щоб така зброя була ефективною, вона має діяти в команді. Ракети нинішнього покоління можуть взаємодіяти зі своєю пусковою установкою, але не одна з одною.

Щоб виправити це, CSWTD почне розробку як нового обладнання, так і нового програмного забезпечення, яке зробить ракети суміснішими між собою, а також вивчить, як їх застосовувати у реальних бойових умовах. Нова програма є частиною більшого бюджету міністерства оборони, спрямованого на військові дослідження і розробки розміром 6 мільярдів фунтів стерлінгів (8 мільярдів доларів США).

Дворічний проект почався у квітні 2021 року і нова технологія може бути інтегрована в розумнішу ракетну мережу протягом п'яти років.

"Зараз ракети можуть "спілкуватися" з пусковою платформою, але не одна з одною", — кажуть розробники. "Метою цієї програми є дослідження того, як можна технічно забезпечити міжракетну комунікацію та спільну поведінку для вирішення військових завдань".