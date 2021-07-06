На супутниках планет-сиріт може бути досить води для розвитку життя, — учені

Супутники планет, що вільно плавають та в яких немає батьківської зірки, можуть мати атмосферу і містити рідку воду.

Астрофізики з Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені, Німеччина (LMU) підрахували, що супутники таких планет можуть містити достатньо води, щоб зробити життя можливим і підтримувати його, повідомляє Scitechdaily

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Вода в рідкому вигляді зробила можливим життя на Землі і незамінна для продовження існування живих істот на планеті. Ось чому вчені постійно шукають докази наявності води на інших твердих тілах у Всесвіті.

Однак досі існування рідкої води на інших планетах, крім Землі, не було безпосередньо доведено. Проте існують свідчення того, що кілька супутників у нашій Сонячній системі, зокрема, Енцелад, супутник Сатурна і три супутники Юпітера (Ганімед, Каллісто і Європа) можуть мати підземні океани.

У співпраці з колегами з Університету Консепсьйон у Чилі фізики LMU, професор Барбара Ерколано і доктор Томмазо Грассі, використовували математичні методи для моделювання атмосфери і хімічного складу газової фази супутника на орбіті планети, що вільно плаває (ВПП).

Планета, що вільно плаває, планета-сирота, планета-бродяга — це обʼєкт, який має масу, яку можна порівняти з планетарною, і кулясту форму і є по суті планетою, але не привʼязаний гравітаційно ні до якої зірки. Якщо планета розташована в галактиці, вона обертається навколо галактичного ядра. В іншому випадку мова йде про міжгалактичну планету і планети не обертаються навколо чого-небудь.

ВПП представляють інтерес в основному тому, що факти вказують на те, що їх багато. За оцінками, у нашій галактиці принаймні стільки ж планет-сиріт розміром з Юпітер, скільки і зірок, а в самому Чумацькому Шляху понад 100 мільярдів зірок.

Ерколано і Грассі використовували компʼютерну модель для моделювання теплової структури атмосфери екзосупутника того ж розміру, що і Земля, на орбіті навколо ВПП. Їхні результати показують, що кількість води на поверхні супутника буде приблизно в 10 000 разів менше, ніж загальний обсяг океанів нашої планети, але в 100 разів більше, ніж в атмосфері Землі. Цього було б достатньо, щоб життя могло там розвиватися і процвітати.

Модель, на основі якої були отримані ці результати, складається із супутника розміром із Землю і ВПП розміром з Юпітер. Очікується, що така планетна система, у якої поблизу немає зірки, буде темною і холодною. На відміну від нашої Сонячної системи, тут немає центральної зірки, яка могла б служити надійним джерелом енергії для запуску хімічних реакцій.

Швидше за все, відповідно до моделі вчених, космічні промені забезпечують хімічні реакції, необхідні для перетворення молекулярного водню і вуглекислого газу на воду та інші продукти.

Щоб на супутнику відбувалися необхідні реакції, учені говорять про приливні сили, якими планета впливає на супутник, будучи, по суті, джерелом тепла.

І якщо припустити, що вуглекислий газ становить 90% атмосфери супутника, парниковий ефект буде ефективно утримувати велику частину тепла, що виділяється на супутнику. Разом цих джерел енергії було б достатньо, щоб підтримувати воду в рідкому стані, кажуть учені.