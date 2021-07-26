Розумне освітлення для Smart міста: українські IT-фахівці створили унікальний продукт

Наша країна з головою поринає в цифровий світ. Паспорти, водійські посвідчення, документообіг, а зараз і управління містами, що робить їх «розумними». IT спрямованість це дуже хороша тенденція, особливо з огляду на той фактор, що всі самі передові міста світу вже давно почали цей шлях. Ось і наші українські IT-фахівці створили продукт, який допоможе економити гроші і робити міста безпечними.

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У липні цього року український розробник uniot спільно з IT компанією ASAP DEMO, почали пілотний проект «Розумне освітлення» в місті Добропілля, Донецької області. Всі вуличні світильники працюють на бездротової технології LoRaWAN, що легко дозволяє впроваджувати такі smart рішення на вже побудованих вулицях, без втручання в інфраструктуру.

Українські айтішники змогли створити софт для керування і контролер, завдяки яким можливо дистанційно керувати кожним вуличним ліхтарем окремо по бездротовому каналу, а саме автоматичне і ручне вмикання / вимикання, знижувати або підвищувати рівень освітленості, обʼєднувати їх в різні групи, включати через один, задавати графік роботи згідно астра-календаря або специфіки вулиці, збирати історичні дані і багато іншого. Але найважливіше, що завдяки цьому рішенню місто може економити на платіжках за електроенергію приблизно 50%, можна сказати, що рішення дійсно розумне і саме себе окупає.

Як стверджують інженери ТОВ «АСАП ДЕМО», в ідеалі необхідно створювати ситуаційний центр в який будуть зведені всі необхідні програми для управління і контролем над містом. Звичайно для маленьких міст це не завжди по кишені, тому рішення засновані на технології LoRaWAN, допоможуть оптимізувати витрати і зробити міста більш зручними і безпечними для їх мешканців.

Як заявляє розробник, їх платформа дозволяє віддалено працювати з вуличним освітленням, контролювати місця паркування, контролювати розкрадання каналізаційних люків, забезпечити екологічний моніторинг, проводити віддалений збір даних з лічильників, виявляти витоки природнього газу в житлових будинках та багато іншого. Якщо місто розгортає LoRaWAN мережу, то з року в рік можна масштабувати дану систему, припустимо перший рік встановити освітлення, другий рік запустити моніторинг витоку газу, контроль затоплення підвальних приміщень, трекінг комунального транспорту, а після зробити екологічний моніторинг і т.д.. Таким чином через 5-10 років, міста зможуть запровадити цифровий контроль у багатьох сферах, що дозволить виключити людський фактор і збільшити ефективність практично у всіх процесах міста.

Хлопці з uniot поділилися інформацією, що їх продуктом так само цікавляться клієнти які знаходяться за межами нашої країни, але незважаючи на це, хочеться вірити, що саме українські міста стануть «розумними» завдяки українським розробкам, недарма наші фахівці працюють в самих передових компанія світу, таких як Google, Microsof та інші.

uniot розроблено українськими інженерами в Україні.

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