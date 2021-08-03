Половина букв грецького алфавіту вже зайнята: які штами коронавірусу змінять Дельта

Дельта став домінувальним штамом коронавірусу в усьому світі, але які штами будуть наступними і що таке "штами, які викликають стурбованість"?

Технічна консультативна група ВООЗ із еволюції вірусів встановила три рівні класифікації нових варіантів SARS-CoV-2: небезпечні штами для подальшого спостереження, штами, що являють інтерес, і штами, що викликають заклопотаність. Наразі циркулює 13 варіантів SARS-CoV-2, позначених як небезпечні штами для подальшого спостереження, 4 штами з категорії становлять інтерес, і 4 штами, що викликають заклопотаність, повідомляє New Atlas.

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Протягом більшої частини першого року пандемії вчені спостерігали, як вірус SARS-CoV-2 мутував і змінювався в міру його поширення по всьому світу. Це було очікувано. Віруси постійно мутують.

Переважна більшість перших мутацій були відносно безпечними. Однак до кінця 2020 року новий варіант SARS-CoV-2 почав помітно переважати у Великобританії.

Спочатку цей штам отримав назву B.1.1.7. З тих пір дослідники змогли зосередитися на конкретних геномних особливостях, унікальних для цього штаму, і позначити інші вірусні мутації з аналогічними особливостями.

У травні Всесвітня організація охорони здоров'я втрутилася, щоб допомогти прояснити підвищену плутанину щодо назв штамів. У той час як учені часто називали нові штами B.1.1.7; B.1.351; B.1.617.2 тощо, багатьом було легше називати їх за місцем географічного походження — британський варіант, південноафриканський варіант; індійський варіант тощо. ВООЗ ввела універсальну систему назв, засновану на буквах грецького алфавіту.

Технічна консультативна група ВООЗ із еволюції вірусів встановила три рівні класифікації нових варіантів SARS-CoV-2: небезпечні штами для подальшого спостереження, штами, що являють інтерес, і штами, що викликають заклопотаність.

Тепер, коли вчені розуміють, які види геномних мутацій можуть значно змінити серйозність або заразність SARS-CoV-2, нові штами, які потенційно можуть стати небезпечними, можуть бути виявлені раніше. Ці штами належать до групи небезпечних штамів для подальшого спостереження.

У ВООЗ для штамів цієї групи є таке визначення: "Штам SARS-CoV-2 з генетичними змінами, які, ймовірно, впливають на характеристики вірусу, з вказівкою на те, що він може становити ризик у майбутньому, але наразі незрозумілими залишаються докази його епідеміологічного впливу, і він вимагає посиленого нагляду та повторного оцінювання до отримання нових доказів".

Наразі циркулює 13 штамів SARS-CoV-2, позначених як небезпечні для подальшого спостереження.

[ + – ] Небезпечні штами коронавірусу для подальшого спостереження Фото: New Atlas

Наступний рівень класифікації — це штами, що являють інтерес. Ці варіанти мають генетичні зміни, які впливають на характеристики вірусів, і вони сформували значні скупчення в декількох місцях. Тільки коли варіант класифікується як штам, який являє інтерес, він позначається символом грецького алфавіту. Наразі ВООЗ визначила чотири такі штами.

[ + – ] Штами коронавірусу, що являють інтерес Фото: New Atlas

Останній рівень — штами, що викликають заклопотаність. Це штам, який продемонстрував або значне збільшення вірулентності, або серйозність захворювання. Наразі існує чотири офіційні штами, що викликають заклопотаність, і вони здебільшого визначаються збільшенням їх поширення. Штам не обов'язково повинен мати значне поширення, щоб його можна було класифікувати як той, що викликає заклопотаність. Якщо будуть зафіксовані докази, що новий штам може протидіяти вакцинам, він буде класифікований як той, що викликає заклопотаність.

[ + – ] Штами коронавірусу, що викликають заклопотаність Фото: New Atlas

Хоча наразі існує вісім штамів із категорії ті, що являють інтерес і викликають заклопотаність, є ще три варіанти, названі буквами грецького алфавіту, які нещодавно були перекласифіковані в категорію небезпечні, що вимагають спостереження — Епсілон, Зета і Тета.

ВООЗ заявляє, що ці штами поки збережуть своє колишнє позначення, поки вони знаходяться під наглядом. Так, наразі 11 з 24 букв грецького алфавіту використовуються для позначення варіантів SARS-CoV-2.

На сьогодні Лямбда — це останній штам, який отримав назву від ВООЗ у категорії штамів, які являють інтерес. Він був позначений як штам, що викликає заклопотаність у червні 2021 року, після того, як було зареєстроване його значне поширення в Перу.