Зірка на ім'я "Випадковість". Вчені ненароком знайшли популяцію світил-ровесників Всесвіту

Дослідники отримали підказку від незвичайного коричневого карлика, розташованого всього в 53 світлових роках від Сонячної системи.

За останні роки вчені вивчили й класифікували майже всі зірки, але недавно виявлений об'єкт поставив дослідників у глухий кут. Про це повідомляє Science Alert.

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Об'єкту дали прізвисько "Випадковість", і цей тип об'єкту — коричневий карлик, також відомий як невдала зірка. Правда, знайдений коричневий карлик виявився не схожий на своїх побратимів. Він має досить заплутаний спектр, що вказує на вік об'єкта, який може виявитися ровесником Всесвіту.

Оскільки інші коричневі карлики, виявлені на цей момент, значно молодші, можливо, існує ціла популяція дуже старих зірок, які залишалися непоміченими досі.

"Цей об'єкт перевершив усі наші очікування", — заявив астрофізик із Каліфорнійського технологічного інституту Деві Кіркпатрік.

Коричневі карлики займають простір між наймасивнішими планетами й дуже маленькими зірками. Ці об'єкти менші, холодніші й тьмяніші, ніж більшість зірок. Маса коричневих карликів приблизно в 13-80 разів більша за масу Юпітера, і ці зірки можуть остигати з віком.

Вчені досить добре розуміють, який вигляд повинні мати невдалі зірки, а також яким набором характеристик вони володіють.

У Чумацькому Шляху було виявлено близько 2 тис. таких об'єктів. "Випадковість", справжня назва якої WISEA J153429.75-104303.3, не була серед знайдених коричневих карликів, оскільки не відповідає характеристикам.

Фото: коричневый карлик

Помітив дивну зірку апарат NASA, і це відкриття, як випливає з назви, виявилося випадковістю.

За словами вчених, світло зірки в деяких довжинах хвиль дуже слабкий, а значить "Випадковість" дуже холодна (нижче за точку кипіння води), і, отже, досить стара. Але в інших довжинах хвиль зірка світиться яскравіше, що свідчить про вищу температуру.

Для того, щоб впоратися з загадкою, вчені використовували інший інфрачервоний діапазон довжин хвиль. Але спостереження на обсерваторії Кека взагалі не змогли відшукати загадковий об'єкт, кажучи про те, що він занадто холодний.

Ключ до розгадки міг критися у відстані від "Випадковості" до Сонячної системи. Наприклад, якби ця відстань виявилася великою, то це пояснило б тьмяне світіння. Але й тут дослідників чекало розчарування: зірка виявилася всього в 53 світлових роках від нас, що відносно близько для космічних відстаней.

Крім цього, швидкість переміщення зірки по галактиці досить швидка: близько 207,4 км за секунду. Така швидкість на 25% перевершує швидкість будь-якого іншого коричневого карлика.

Температура й швидкість "Випадковості" припускають, що зірка народилася дуже давно, прискорюючись від гравітаційної взаємодії з іншими об'єктами в галактиці.

Відомо, що вік Всесвіту складає близько 13,8 млрд років. Команда астрофізиків підрахувала, що вік "Випадковості" варіюється від 10 до 13 млрд років, що вдвічі перевищує вік середньостатистичного коричневого карлика.

"Дивно знайти щось подібне на нашому задньому дворі. Ми знали, що такі старі коричневі карлики існують, але думали, що вони дуже рідкісні. Виявити коричневого карлика так близько може говорити про те, що вони зустрічаються набагато частіше, ніж ми припускали", — каже астрофізик із Каліфорнійського технологічного інституту Федеріко Марокко.

Такий поважний вік "Випадковості" передбачає, що її склад може сильно відрізнятися від інших коричневих карликів. Саме це й підтверджує спектр випромінюваного зіркою світла.

Справа в тому, що в ранньому Всесвіті діапазон доступних елементів був набагато меншим. Відразу після Великого вибуху переважна частина речовини була представлена воднем і гелієм.

Кілька поколінь зірок мали народитися й померти, щоб з'явилося більше елементів. Вибухи наднових утворили ще більше важких елементів.

Якби "Випадковість" сформувалася до того, як ці елементи (включаючи вуглець) поширилися по Всесвіту, то її світло було б сильніше на певних довжинах хвиль, які зазвичай поглинаються метаном (що складається з вуглецю і водню) в атмосфері коричневого карлика. І це саме те, що спостерігали дослідники.