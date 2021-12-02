Нерозпізнане небо. Астрономи кажуть, що незабаром замість зірок залишаться лише супутники

За словами вчених, незабаром 1 із 15 яскравих об'єктів у нічному небі буде супутником зв'язку.

У новій науковій статті астроном Саманта Лоулер із Рейджанського Університету Канади зробила свій прогноз того, як виглядатиме нічне небо в найближчому майбутньому, якщо компанії, які займаються запуском супутників зв'язку, таких як Stаrlink, виконають свої плани, повідомляє ScienceAlert.

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"Я впевнена, що незабаром одна з п'ятнадцяти яскравих точок на небі буде супутником, а не зіркою. Це серйозно вплине на астрономічні спостереження, що повністю змінить нічне небо в усьому світі", — говорить Лоулер.

Сотні супутників щодня

Учені створили комп'ютерну модель, щоб вивчити, як сонячне світло, відбите від супутників, впливатиме на нічне небо. У моделі дослідники використовували дані про 65 тисяч супутників від компаній SpaceX Starlink та Amazon Kuiper (США), OneWeb (Великобританія) і StarNet/GW (Китай).

"Наша модель показує, що з будь-якої точки світу в будь-яку пору року можна буде побачити від десятків до сотень супутників, принаймні, за годину до сходу та після заходу Сонця", — говорить Лоулер.

Фото: ixbt

Українці також їх побачать

Найбільше світло від супутників заповнюватиме нічне небо на широті 50 градусів, як у північній, так і південній півкулі. Люди, які мешкають біля таких міст, як Лондон, Амстердам, Берлін, Прага, Київ, Ванкувер, їх бачитимуть постійно. А в день літнього сонцестояння на цих широтах усю ніч можна буде спостерігати неозброєним оком за рухом майже 200 супутників, кажуть астрономи.

За словами Лоулер, велика кількість супутників скоро серйозно заважатиме астрономам досліджувати космос. Також у статті вона вказує на екологічні наслідки частих запусків супутників на орбіту. Ще більше страждатиме атмосфера Землі від запусків ракет, а також стане більше космічного сміття, яке з'явиться, коли супутники вийдуть з ладу. Деякі уламки після зіткнень потраплять в атмосферу.

"Наприклад, Starlink планує замінити кожен із 42 000 супутників після п'яти років експлуатації, а це кілька тонн відпрацьованого матеріалу, який залишиться у верхніх шарах атмосфери. Оскільки супутники складаються здебільшого з алюмінієвих сплавів, вони можуть утворювати частинки оксиду алюмінію в процесі випаровування і це зруйнує озоновий шар і викличе нове підвищення температури", — каже Лоулер.

Потрібно змінювати "правила гри"

Наразі використання низької навколоземної орбіти не регулюється. Немає жодних правил щодо світлового забруднення, забруднення атмосфери від запусків, забруднення атмосфери від падіння чи зіткнення супутників, кажуть вчені.

"Потрібно змінити конструкцію супутників, щоб вони почали менше відображати світла. Не потрібно вибирати між астрономією та інтернетом. Якщо не змінити "правила гри", то нічне небо скоро зміниться назавжди", — резюмує Лоулер.