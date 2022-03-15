Космічні промені та піраміда Хеопса: що ще приховує знамените чудо світу в Єгипті

Учені хочуть просканувати піраміду та дізнатися, для чого призначені виявлені дві нові приховані порожнечі.

Дослідники ще в 2017 році виявили дві таємничі порожнечі всередині піраміди Хеопса. Більша з двох пустот має розмір 30 метрів у довжину і 6 метрів заввишки. Вона знаходиться над великою галереєю — проходом, що веде до місця, яке може бути камерою фараона Хеопса. Своє відкриття вчені зробили за допомогою сканування мюонів — космічних частинок, які постійно потрапляють на Землю. Тепер учені вирішили провести нове сканування і з'ясувати для чого призначені ці порожнечі, повідомляє SciecneAlert.

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Група вчених із Національної прискорювальної лабораторії ім. Енріко Фермі, США, вважає, що найбільша порожнеча може бути одним приміщенням, або складатися з декількох кімнат. У будь-якому разі, нове сканування має пояснити призначення цієї порожнечі в піраміді Хеопса. За словами вчених, це може бути або прихована похоронна камера фараона Хеопса, або це помешкання зіграло якусь роль в процесі будівництва піраміди.

[ + – ] Тут білим виділено велику порожнечу над галереєю Фото: пирамида

Дізнатися про нові таємниці знаменитої піраміди дослідники хочуть за допомогою нових приладів, які будуть аналізувати мюони. Це негативно заряджені елементарні частинки, що утворюються під час зіткнення космічних променів з атомами в атмосфері Землі. Мюони по-різному взаємодіють із каменем і повітрям і нові детектори можуть допомогти точно встановити, що знаходиться всередині піраміди.

"Наше нове обладнання у 100 разів більш чутливе, ніж те, яким користувалися під час виявлення порожнин у піраміді Хеопса у 2017 році. Ми розмістимо їх зовні піраміди, і вони дадуть нам зображення у дуже високій роздільній здатності", — говорить Алан Брос із Національної прискорювальної лабораторії ім. Енріко Фермі.

За словами вчених, нові детектори настільки чутливі, що зможуть навіть виявити всередині пустот стародавні артефакти, якщо вони там є.

Американські дослідники вже отримали дозвіл від Міністерства туризму та старожитностей Єгипту на проведення нового сканування піраміди Хеопса. Але головна проблема полягає в тому, що вчені поки що не мають достатньої кількості коштів, щоб створити робочі детектори, необхідні для дослідження.

"Поки що ми шукаємо спонсорів. Поки що в нас є гроші тільки на моделювання майбутніх робіт і створення прототипу нових приладів. Коли в нас будуть необхідні кошти, ми зможемо розробити потрібні детектори. Але на це піде приблизно 2 роки. І лише потім ми почнемо сканування піраміди Хеопса, що також приблизно рік", — каже Брос.

Після отримання попередніх результатів потрібно буде продовжити вивчення піраміди Хеопса, що, за словами вчених, триватиме ще кілька років. Тільки тоді вчені зможуть отримати достатньо даних, щоб дізнатися про призначення таємничих пустот у піраміді.

Піраміда Хеопса