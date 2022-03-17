Зоряний басейн. На Сицилії знайдено "обсерваторію", побудовану фінікійцями 2500 років тому

Археологи виявили стародавній басейн, за допомогою якого люди спостерігали за рухом зірок.

Археологи на острові Мотія на заході Сицилії виявили священний басейн, який давні фінікійці використовували в релігійних і астрономічних цілях. Про це повідомляє Gizmodo.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ідеться про штучний басейн, який був відомий під назвою "Котон". Автор статті археолог Лоренцо Нігро з Римського університету Ла Сапієнца каже, що знайдений об'єкт є не військовою гаванню, як вважалося раніше, а священним басейном. Він був у центрі величезного святилища та виконував астрономічні функції.

Котон був виявлений ще в 1920-х роках і датується періодом між 550 і 397 роками до н. е. Тоді археологи вирішили, що знайшли штучну гавань. Але нове дослідження показало, що 2500-річна споруда є священним басейном – найбільшим у Середземноморському регіоні.

[ + – ] Котон і територія навколо нього. Фото: бассейн

Пізніші розкопки дозволили знайти велику будівлю Храму Баала. Споруда на честь фінікійського божества розташовувалася скраю котону. Логічно, що подібні споруди не могли перебувати у військових гаванях. Саме ця підказка започаткувала подальші дослідження, під час яких було викопано й осушено басейн. Його довжина становила 52,5 метра, а ширина – 36,25 метра. Стародавній басейн перевершував за своїми розмірами олімпійський басейн.

"Команда проводила розкопки шар за шаром, щоб реконструювати його історію. Також нам довелося постійно відкачувати воду, оскільки басейн був пов'язаний із водоносним горизонтом", — каже Нігро.

[ + – ] Археологами довелося відкопати й осушити басейн. Фото: бассейн

Котон також не був пов'язаний із морем і харчувався природними джерелами, тому міг служити входом у гіпотетичний судноплавний басейн.

Археологи також знайшли під час розкопок ще один храм, присвячений фінікійській богині Астарті. Третій виявлений будинок мав напис: "Святилище священних вод".

Крім цього, були виявлені похоронні камені, вівтарі, релігійні підношення та п'єдестал у самому центрі басейну. На п'єдесталі збереглися ноги статуї та вчені вважають, що вона належала божеству Баалу.

Але це ще не все. Розташування басейну припускає, що він був вирівняний за зірками та використовувався для відстеження руху небесних тіл.

Поверхню басейнів, яка відображає, можна використовувати для астрономічних спостережень. Наприклад, жердинами могли позначатись положення зірок, що відображаються у воді, що дозволяло спостерігати за усуненням небесних тіл. Фінікійці могли відстежувати в нічному небі сузір'я та їхнє становище в знаменні дати, такі як сонцестояння та рівнодення.

"Стародавні фінікійці прагнули синхронізувати своє життя з космосом, а їхніми богами були зірки", — зазначає археолог.

Після завершення розкопок команда знову наповнила басейн водою та встановила точну копію статуї Баала на п'єдестал.