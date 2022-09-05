Робота вбиває. Вчені з'ясували, чому королеви мурах живуть роки, а робітники — лише місяці

Індійські мурашки-шевці готові битися на смерть, аби отримати королівський трон і жити в п'ять разів довше.

Цікаву особливість виявили американські вчені — королеви та псевдокоролеви індійських мурах живуть роки тоді, як їхні робітники — всього місяці, пише Live Science.

Після смерті королеви, індійські мурашки-шевці влаштовують моторошні побоїща через бажання зайняти звільнений трон. І переможець виходить із бійки не лише з титулом, а й значно збільшує тривалість свого життя — уп'ятеро.

Група вчених з Нью-Йоркського університету зосередилася на тому, щоб дізнатися, як королевам і псевдокоролевам (вихідцям із робочих мурах, які займають місце правительки) вдається уповільнювати своє старіння.

Цікаво, що для створення яєць королевам необхідно багато інсуліну, а він зі свого боку сприяє старінню. Теоретично такий приплив інсуліну навпаки мав би значно знижувати тривалість життя, але це не так.

Під час лабораторних досліджень вчені встановили, що звичайні мурашки можуть жити до 8 місяців, тоді як тривалість життя королев і псевдокоролев становить близько 3,3 року. Також вчені виявили, що якщо псевдокоролеву помістити в іншу колонію, де вже призначено правительку, її розжалують до звичайного робітника — і її тривалість життя скоротиться. То що ж відбувається?

Дослідники вивчили тканини робочих мурах і королев, зосередившись на метаболізмі та розмноженні, що беруть участь, — мозку, яєчниках, жировому тілі (орган нагадує людську печінку) і жировій тканині. Поглянувши на РНК, які несуть у собі інструкції, як будувати білки, вчені виявили, що королеви та псевдокоролеви виробляють більше інсуліну, жиру та вітелогеніну (попередника яєчного жовтка – у жировому тілі). Частина цих ресурсів використовується для підтримки яйцеклітини, а частина — для вироблення унікального феромону. Цей феромон виділяють лише матки та псевдокоролеви, що допомагає їм значно продовжувати власне життя.

До речі, вчені також виявили, що після смерті королеви цей унікальний феромон зникає в гнізді і саме це стає сигналом смертельної битви за місце королеви в колонії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося з'ясувати, як мурахи лікують своїх побратимів.