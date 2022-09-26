Коктейлі з ДНК. Учені з'ясували, що хромосоми рідкі

Дослідники вперше фізично впливали на хромосоми в живих клітинах — з'ясувалося, вони зовсім не схожі на сплутані клубки пряжі, як здавалося раніше.

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Цікаве відкриття зробила міжнародна група вчених — їм вперше вдалося успішно впливати на хромосоми в живих клітинах за допомогою магнітів — з'ясувалося, що довгі молекули ДНК дуже відрізняються від того, що ми уявляли раніше, пише SciTech Daily.

У процесі експерименту група вчених із CNRS, Інституту Кюрі, Університету Сорбони та Массачусетського технологічного інституту прикріпили магнітні наночастинки у невелику ділянку хромосоми у живій клітині. Потім вони вплинули на неї за допомогою мікромагніту поза клітиною — унаслідок ученим вперше в історії вдалося виміряти і сфотографувати реакцію хромосоми на зовнішню дію.

Унаслідок спільних зусиль хіміків-ядерників, фізиків і біологів народилося нове відкриття на стику фізики та біології. По-перше, вченим вперше вдалося фізично впливати на хромосому в ядрі живої клітини, по-друге, вони дізналися, що хромосоми — текучі, майже рідкі.

Раніше вчені вважали, що хромосоми є складним сплутаним клубком молекул ДНК, що чимось нагадує клубок пряжі. Однак нове дослідження показує, що таке твердження оманливе — по суті, хромосоми дуже текучі й можуть вільно переміщатися, не втикаючись у рамки, що становлять ядро. Ба більше, дослідження показує, що хромосоми здатні реорганізовуватися.

Дослідження також показує, що ферментів, які відповідають за здатність копіювати ДНК, достатньо, щоб змінити положення атомів у молекулі. Учені вважають, що нове відкриття повністю змінює уявлення про хромосоми, що встановилося. Ба більше, будуть потрібні подальші вивчення, щоб краще зрозуміти біологічні процеси, біофізику хромосом та організацію геному.

Раніше Фокус писав, що вченим нарешті вдалося виміряти точну масу хромосоми людини — вона більша, ніж очікувалося.