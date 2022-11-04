Небесний електрошокер. Учені знайшли спосіб розсіювати хмари та викликати дощ

Дослідження показує, що електричний заряд може змінювати розмір крапель води та викликати "вибухові дощі".

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З настанням осені в нашому житті стає все більше хмарних туманних днів. Здавалося б, що ми можемо вдіяти з чудасією природи? Але вчені не згодні не діяти і вже вигадали спосіб "підбадьорити похмурі небеса", пише The Guardian.

Група вчених з Університетів Редінга і Бата задалася питанням, чи підвладно людині змінити розмір крапель у тумані або, наприклад, допомогти хмарі "позбутися зайвої води" і викликати дощ.

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У процесі дослідження Джайлс Гаррісон і його колеги ганялися за туманами на світанку в Сомерсет-Левелс. Вони спрямовували безпілотний апарат углиб туману та випускали електричний заряд. Унаслідок учені з'ясували, що випущений у туман позитивний чи негативний заряд утворював більше крапель води.

За словами Гаррісона, відомо, що електричний заряд здатний уповільнити випаровування. Проте разючим здається той факт, що він також здатний змусити краплі "вибухати". Учені зазначають, що це пов'язано з тим, що електрична сила, яка діє на краплі, перевищує поверхневий натяг, який утримує краплі разом.

Дослідники припускають, що їх відкриття може бути широко використане й у боротьбі із посухою. Наприклад, такий спосіб міг би бути використаний у надпосушливих регіонах, таких як Близький Схід чи Північна Африка. Електричний заряд можна використовувати як "заохочення" хмар виливати дощ.

Гаррісон зазначає, що звичайні краплі більші, ніж краплі туману, а тому ймовірність їхнього зіткнення збільшується. Дослідники вважають, що позитивний або негативний електричний заряд, спрямований у хмару, здатний допомогти краплям склеїтися та стати важчими.

Раніше Фокус писав про те, чим пахне дощ, і чому нам так подобається цей запах.