На все життя. Рідкісний вид раку змусив чоловіка розмовляти з ірландським акцентом

Рідкісна форма раку простати змусила чоловіка раптово заговорити з акцентом, дуже схожим на ірландський. Ця різка зміна залишилася з ним на все життя.

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У медичній літературі є лише два інших повідомлення про рак, що викликає синдром іноземного акценту (СІА). Це перший випадок, безпосередньо пов'язаний із раком простати, пише Science Alert.

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СІА — це незвичайний розлад мови, який може викликати в людини раптовий "іноземний" акцент із невідомої причини, зі зміною вимови таким чином, що нагадує, принаймні зовні, інтонацію іншого діалекту чи мови.

Синдром найчастіше пов'язаний з інсультами або черепно-мозковими травмами. Найвідоміший випадок, наприклад, стався з норвезькою жінкою у 1941 році, яка зазнала травми голови під час бомбардування Осло. Через кілька місяців вона почала говорити з чимось на кшталт німецького акценту.

Свіжий приклад потрапив у новини лише кілька років тому, коли жінка з Арізони буквально прокинулася, говорячи як "Мері Поппінс". У її випадку причина не була зрозумілою.

Набагато рідше трапляються випадки, остаточно пов'язані з пухлинами. Насправді, в літературі є лише два інші приклади.

Згідно з дослідженням, опублікованим у 2008 році, жінка у віці 60 років почала говорити з іншим, невстановленим акцентом після того, як рак молочної залози поширився на її мозок.

В аналогічному випадку італійка років 50 з пухлиною головного мозку раптово почала говорити в іншому ритмі та мелодії.

Незважаючи на увагу, що приділяється історіям, в яких у людей раптово з'являється певний іноземний акцент, у більшості випадків ФАС є загальними змінами у відтворенні промови, які не можна легко пов'язати з будь-яким конкретним географічним регіоном.

Нещодавній випадок з чоловіком із США, у якого діагностовано рак простати, є рідкісним прикладом зміни голосу, дуже схожого на відомий акцент. Очевидно, він не був ірландського походження і навіть ніколи не був у Ірландії. Проте через 20 місяців після того, як йому поставили діагноз "метастатичний гормоночутливий рак простати", він почав говорити з південним ірландським акцентом.

На відміну від попередніх повідомлень про випадки, цей пацієнт спочатку не мав помітних пухлин у головному мозку, хоча деякі з них дійсно виникали в міру прогресування хвороби.

З огляду на час лікарі підозрюють, що СІА пацієнта був результатом рідкісного паранеопластичного неврологічного розладу (ПНД). ПНД виникає, коли рак поза головного мозку викликає імунну відповідь, яка може впливати на нервову систему здалеку.

Незважаючи на хіміотерапію та опромінення, рак пацієнта продовжував швидко прогресувати, поступово паралізуючи його тіло і, на жаль, зрештою призвів до смерті. Чоловік до кінця зберігав свій ірландський акцент.

"Ця незвичайна презентація наголошує на важливості додаткової літератури з СІА та ПНД, пов'язаних з раком передміхурової залози, для покращення розуміння зв'язку між цими рідкісними синдромами та клінічною траєкторією", — пишуть автори тематичного дослідження.

Раніше Фокус писав про те, як можна заморити ракову пухлину голодом. Як свідчать недавні дослідження, аргінін є важливою поживною речовиною для ракових клітин. І його недолік у них може потенційно зробити пухлини вразливішими для природної імунної відповіді організму.