У NASA показали, наскільки величезними можуть бути чорні діри порівняно із Сонцем (відео)

Завдяки новому відеоролику можна зрозуміти справжні розміри найбільших відомих чорних дір. Вони вражають.

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Надмасивні чорні діри розташовані в центрах галактик і можуть мати різні розміри. Найменші з них мають масу, яка у 100 разів більша за масу Сонця, а найбільші — у десятки мільярдів разів. Ці цифри все одно дають не дуже гарне уявлення про те, наскільки величезними можуть бути чорні діри. Завдяки новому відеоролику від NASA можна зрозуміти їхні справжні розміри порівняно із Сонцем і Сонячною системою, пише ScienceAlert.

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Чорні діри — це найщільніші космічні об'єкти в Усесвіті. Вони настільки щільні та мають таку сильну гравітацію, що сам простір-час викривляється та перетворюється на замкнуту сферу навколо них. Потрапляючи в цю сферу, ніякий об'єкт, навіть світло, не може вже вийти назад у космос.

Кордони цієї сфери називаються горизонтом подій, і що більше маса чорної діри, то більший розмір сфери, і він визначається гравітаційним радіусом. Тобто це радіус сфери, де може перебувати горизонт подій, що створює об'єкт, який має масу. Наприклад, якби наше Сонце було чорною дірою, його гравітаційний радіус становив би менше 3 км. Просто Сонце не має такої величезної маси, як чорні діри.

Чорні діри — це найщільніші космічні об'єкти в Усесвіті Фото: Getty

За словами вчених із NASA, зараз відомо про існування понад 100 надмасивних чорних дір. Вони перетворюються на об'єкти колосального розміру завдяки зіткненню двох галактик із чорними дірами меншого розміру в їхніх центрах.

Але чорні діри можуть бути не такими вже й величезними. Вважається, що найменші чорні діри мають масу, яка в 5 разів більша за масу Сонця. Вони з'являються внаслідок вибухової смерті зірок (вибух наднової) та називаються чорними дірами зоряної маси. Найбільшими чорними дірами в цій категорії є ті, маса яких у 65 разів більша за масу Сонця. Буває так, що чорні діри зоряної маси зливаються одна з одною та перетворюються на чорні діри з об'єднаною масою.

Але їхні розміри не йдуть у жодне порівняння з розмірами надмасивних і ультрамасивних чорних дір. Хоча для астрономів залишається загадкою, чому так мало було виявлено чорних дір із так званою проміжною масою. Але й між надмасивними чорними дірами також є велика різниця в розмірах. І це добре видно на новому відеоролику NASA.

Наприклад, у карликовій галактиці J1601+3113 є надмасивна чорна діра, маса якої в 100 тисяч разів більша за масу Сонця. Гравітаційний радіус цієї чорної діри становить приблизно половину діаметра Сонця, тобто приблизно 700 тисяч км.

Що стосується Чумацького Шляху, то в центрі нашої галактики розташована чорна діра Стрілець A*, маса якої в 4,3 млн разів більша за масу Сонця. А чорна діра M87*, знімок якої був першим прямим зображенням чорної діри, має масу, яка перевищує масу нашої зірки у 5,3 млрд разів.

А чорна діра M87*, знімок якої був першим прямим зображенням чорної діри, має масу, що перевищує масу нашої зірки у 5,3 млрд разів Фото: wikipedia

Наприклад, у центрі галактики NGC 7727 є відразу дві надмасивні чорні діри: одна має масу 154 млн мас Сонця, а друга — 6,3 млн мас Сонця. Вони перебувають у стадії злиття через те, що ця галактика з'явилася внаслідок зіткнення двох галактик, і їхні чорні діри розпочали процес об'єднання.

Найбільша чорна діра, яка насправді є ультрамасивною чорною дірою, — це об'єкт під назвою TON-618. Вважається, що її маса в 66 млрд разів більша за масу Сонця, і з тим, що в теорії найбільші чорні діри повинні мати масу не більше, ніж 50 млрд мас нашої зірки.

Хоча деякі астрономи все ж таки вважають, що TON-618 не порушує теоретичних меж розміру чорних дір, і насправді маса цієї чорної діри в 40 млрд разів більша за масу Сонця. Про цей космічний об'єкт Фокус уже докладно писав.

Нагадуємо, що вчені знайшли в космосі "Страшну Барбі". Цей дуже яскравий об'єкт з'явився завдяки дуже великій чорній дірі, коли вона живилася величезною зіркою, як уже писав Фокус.