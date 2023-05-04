Останнє, чого ви не знали. Вчені розповіли, чому бульбашки в шампанському летять прямо, а в пиві — ні

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні дуже цікавого ефекту й з'ясували, чому в ігристих винах бульбашки повітря підстрибують точно вгору.

Related video

Насолоджуючись шампанським, ви навряд чи не помітите, як бульбашки цього напою летять просто в горло та лоскочуть ніс. У новому дослідженні вчені з Університету Брауна зосередилися на тому, щоб розгадати загадку траєкторії бульбашок шампанського й ігристого вина, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що траєкторія руху бульбашок у шампанському й ігристих винах насправді відрізняється від траєкторії руху бульбашок в інших газованих напоях, наприклад, воді й пиві. Під час дослідження вчені вивчили такі напої як:

шампанське;

пиво;

газована вода;

ігристе вино.

Під час дослідження всі ці напої були поміщені в спеціальні ємності, а потім у них закачали додатковий газ. Далі вчені використали різні інгредієнти й змінили тиск газу, щоб змінити розмір бульбашок. Результати дослідження свідчать про те, що більші бульбашки й додавання до шампанського спеціальних білків допомагало стабілізувати ланцюжки бульбашок, дозволяючи їм рухатися по прямій лінії.

Ланцюжки бульбашок, які утворюються з капіляра в чистій рідині, що збільшує швидкість потоку зліва направо Фото: Omer Atasi

За словами старшого автора дослідження, професора Роберто Зеніта, над цим дослідженням він працював багато років. Учений вважає, що дослідження пива та шампанського приверне більше уваги, ніж проста розповідь про те, що гідромеханіка відіграє важливу роль і в нашому повсякденному житті.

Відомо, що газовані напої містять бульбашки через розчинений у рідині вуглекислий газ. Це необхідно для створення шипучої структури, а також покращення смаку та продовження терміну придатності шляхом придушення зростання бактерій. Коли ми відкриваємо пляшку, тиск скидається, внаслідок чого вуглекислий газ виходить із розчину у вигляді бульбашок. Вони підіймаються на поверхню рідини одна за одною, створюючи якийсь ланцюжок, напрям якого залежить від динаміки рідини в конкретному напої.

Гідрофільний кінець залишається в рідині, а гідрофобний стирчить у газі, створюючи бар'єр між ними Фото: чума

У шампанському й ігристому вині бульбашки газу підіймаються по прямій лінії, що також називається "стабільним ланцюжком". Водночас у пиві, газованій воді й інших напоях бульбашки можуть відхилятися убік, утворюючи так "нестабільний" ланцюжок. Іноді це створює враження, що бульбашки в цих напоях зовсім не в ланцюжку та що одночасно підіймаються відразу кілька бульбашок.

У своєму дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, які елементи впливають на стабільність ланцюжка бульбашок. Учені прокачували через рідини постійний потік повітря, щоб створити бульбашки; збільшували та зменшували силу цього потоку, щоб змінювати їхні розміри; додали особливий тип молекули "сурфактант", що допомагає стабілізувати бульбашки. Зазначимо, що це відбувається, оскільки молекули мають два кінці:

гідрофільний — притягується до води;

гідрофобний — відштовхується від неї.

Результати дослідження свідчать про те, що більші бульбашки утворюють стабільніші ланцюжки, навіть без присутності поверхнево-активної речовини. До того ж додавання речовини також створює стабільні ланцюжки бульбашок, тому що запобігає їхньому вибиванню з лінії сліду від бульбашки попереду.

Учені відзначають, що саме це вважається основною причиною того, що бульбашки в шампанському підіймаються по прямій лінії — білки всередині них діють як поверхнево-активні речовини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ідеальну кількість води для додавання у віскі.