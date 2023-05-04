Диявольськи точний переказ. Вчені використали ШІ, щоб подивитися фільм очима миші (фото)

У новому дослідженні вчені використали штучний інтелект для розшифрування сигналів мозку гризунів у реальному часі.

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Кожен із нас колись намагався переказати другові щось, що днями бачив по телевізору. Деколи, підібрати словами буває зовсім не просто, але вчені припускають, що вже зовсім скоро ми зможемо просто проєктувати свої уявні образи на невеликий екран, як це сьогодні роблять вчені з мишами, пише Daily Mail.

Під час дослідження група вчених із Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) розробила інструмент штучного інтелекту (ШІ), що дозволяє інтерпретувати мозкові сигнали гризунів. Цей новий алгоритм назвали CEBRA і вчені навчили його зіставляти нейронну активність із певними кадрами у відео, надалі інструмент ШІ зміг передбачати та реконструювати те, на що в реальному часі дивилися реципієнти-гризуни.

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Зазначимо, що це дослідження з'явилося невдовзі після того, як вчені з Техаського університету заявили про те, що змогли використати ШІ для перетворення думок людей у текстові повідомлення в режимі реального часу.

Провідний автор нового дослідження доктор Маккензі Маттіс зазначає, що вони з колегами сподіваються, що через роки інтерфейс CEBRA можна буде використовувати для того, щоб полегшити життя кількох категорій пацієнтів, зокрема:

слабозорих;

паралізованих.

Під час цього дослідження вчені спочатку приєднали до зорової області кори головного мозку мишей електроди-зонди, які допомогли виміряти частину мозкової активності. Іншу частину було зібрано за допомогою оптичних зондів на генетично модифікованих мишах, нейрони яких підсвічувалися зеленим після активації.

Вихідний фільм зображений угорі, а декодований фільм – внизу Фото: EPFL

Далі вчені поєднали всі ці дані докупи й навчили їх CEBRA, таким чином ШІ дізнався які сигнали мозку пов'язані з якими кадрами конкретного ролика. Далі мишам показали зовсім новий ролик, з яким вони раніше не стикалися, а ШІ фіксував їх мозкову активність.

Вчені виявили, що штучний інтелект міг передбачити, який кадр дивилася миша у режимі реального часу, а потім дослідники перетворили ці дані на фільм. Маттіс зазначає, що CEBRA не вдалося передбачити кожен кадр і піксель, проте точність передачі відео склала 95%, що лякає. Однак на цьому дослідники не планують зупинятися – надалі вони хочуть навчити ШІ декодуванню кожного пікселя.

У відеоприкладі можна побачити, як миша дивиться чорно-білий відеоролик 1960-х років, у якому чоловік біжить до машини та відкриває багажник. Водночас на окремому екрані можна спостерігати те, що, на думку CEBRA, дивиться гризун. І варто сказати, що це лякаюче схожі відео.

Вихідний фільм зображений угорі, а декодований фільм – внизу Фото: EPFL

Вчені також зазначають, що особливою рисою CEBRA є те, що алгоритм працює в режимі реального часу, тому йому потрібно менше однієї секунди, щоб передбачити весь відеокліп. Ба більше, вчені зазначають, що алгоритм не обмежується інтерпретацією лише візуальної інформації з даних мозку. Він також здатний використовувати дані для прогнозування руху рук приматів і визначення того, де в момент перегляду ролика знаходиться гризун.

Все це, на думку дослідників, свідчить про те, що в майбутньому CEBRA може бути використана для широкого спектра користувачів і може стати чудовим інтерфейсом комп'ютер-мозок.

Раніше Фокус писав про те, як мозкові чипи можуть дивним чином змінити вашу особистість.