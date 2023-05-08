Запобігти Апокаліпсису: досягти "нульового вимирання" допоможуть "насіння надії"

У новому дослідженні вчені зосередилися на розробці стратегії, яка дозволить запобігти зникненню наземних рослин у майбутньому.

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Останні десятиліття дослідники зосередилися на тому, щоб запобігти кліматичному Апокаліпсісу, який невблаганно насувається на планету. Вчені попереджають, що вже до кінця століття, а можливо і його середині, ми можемо зіткнутися з масовим вимиранням, яке торкнеться всього живого, зокрема тварин і рослин, пише SciTechDaily.

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Подібно до тварин, рослини також намагаються пристосуватися до планети, де домінують люди. Однак у спробі врятувати планету та її мешканців від кліматичних змін часто випускають з поля зору рослини, хоча це потребує менше фінансів та їх легше захистити, ніж тварин. Більш того, рослини відіграють важливу роль у підтримці низки наших систем, зокрема:

харчових;

паливних;

медичних.

У новому дослідженні еколог рослин Річард Т. Корлетт запропонував стратегію, яка допоможе запобігти зникненню наземних рослин у майбутньому. Ця стратегія передбачає роботу одразу у трьох напрямках:

навчання великої кількості експертів;

створення онлайн "метагербарія";

створення мікрозаповідників.

На думку Корлетта, ключовими проблемами у збереженні рослин є доступ до інформації та нестача кваліфікованих фахівців. Дослідник зазначає, що сьогодні не існує жодних технічних причин, через які будь-які види рослин мали б зникнути з обличчя Землі. Ба більше, якщо "нульове вимирання рослин" можливе, то неприпустимо ставити перед собою менш амбітну мету.

Попередні оцінки дослідників свідчать про те, що від 21% до 48% видів судинних рослин, зокрема квіткові рослини та дерева, можуть зникнути внаслідок змін у землекористуванні та нестійких методів збирання врожаю. Водночас вчені вважають, що збереження всіх 382 тисяч відомих сьогодні видів рослин цілком можливе, проте жодне рішення не підійде для порятунку всіх видів разом.

За словами Корлетта, збереження самопідтримуваних диких популяцій на територіях, що охороняються, є "ідеалом". Вчений вважає, що це дозволило б продовжити еволюцію навіть в умовах змін навколишнього середовища. Дослідник вважає, що людство насправді може розв'язати проблему масової загибелі видів рослин, якщо зосередиться на комплексному вирішенні одразу трьох завдань.

По-перше, необхідно навчити фахівців, оскільки зараз ця галузь відчуває нестачу кадрів.

По-друге, потрібно створити спеціальний онлайн метагербарій, який містив би в собі оцифровані дані, фото, оцінки стану, плани відновлення та посилання на інші ресурси щодо тих чи інших видів.

По-третє, потрібно створити окремі мікрозаповідники, в яких ті чи інші види почувалися б комфортно. Ба більше, подібні заповідники також можуть включати банки насіння, для подальшого відновлення того чи іншого виду.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено спосіб врятувати планету від кліматичного апокаліпсиса: допоможе щось темне в серці Амазонки.