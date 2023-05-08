Таємниця хвороби Паркінсона може ховатися у болоті: вчені вважають, що знайшли джерело захворювання

Дослідники вважають, що звичайні водні бактерії можуть виділяти сполуки, які запускають процес утворення токсичних згустків.

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Десятиліттями вчені намагаються знайти причину розвитку хвороби Паркінсона, від якої страждають мільйони людей по всьому світу. Цього разу дослідники вважають, що їм вдалося виявити бактерію, яка відіграє роль у розвитку хвороби Паркінсона, пише Science Alert.

Над дослідженням працювала група вчених з Університетів Гельсінкі та Східної Фінляндії. Під час свого аналізу вчені спиралися на дані більш раннього дослідження, яке показало, що тяжкість нейродегенеративного розладу реципієнтів збільшується пропорційно збільшенню концентрації бактеріальних штамів Desulfovibrio в їх фекаліях.

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Під час дослідження вчені продемонстрували потенційний шлях від присутності бактерій у генетично відредагованих хробаках до фізичних змін у мозку, які збігаються із хворобою Паркінсона. За словами старшого автора дослідження, мікробіолога з Університету Гельсінкі (Фінляндія) Пера Саріса, отримані результатами дозволили вченим виявити носіїв цих небезпечних бактерій. Дослідники відзначають, що це важливо, оскільки тепер вчені зможуть зосередитися на видаленні цих штамів з кишківника, що потенційно може полегшити симптоми у пацієнтів із хворобою Паркінсона.

Зазначимо, що вперше хворобу Паркінсона описав англійський лікар Джеймс Паркінсон близько 200 років тому. З того часу вчені у різних куточках світу намагалися знайти пояснення тому, чому з віком деякі люди втрачають контроль над дрібною моторикою. Відомо, що з фізіологічної точки зору невеликі включення, тільця Леві, накопичуються у клітинах певних ділянок мозку, у яких діагностовано цю хворобу.

Недавні дослідження цих накопичень показали, що вони в основному складаються з типу білка, званого α-синуклеїном, важливим для вивільнення нейротрансмітерів. Проте вчені досі не зовсім розуміють, як це скупчення сприяє розвитку хвороби Паркінсона. Але дослідники припускають, що сама присутність цих скупчень є проблемою для нормального функціонування нервових клітин людини.

Раніше дослідники вже з'ясували, що хвороба Паркінсона, певно, може передаватися у спадок, однак у такий спосіб можна було б пояснити лише 10-15% усіх випадків.

Тепер дослідники припускають, що збудник хвороби Паркінсона знаходиться в навколишньому середовищі. Про це свідчать види бактерій, виявлені вченими у шлунково-кишковому тракті людини, які можуть бути причиною розвитку симптомів, що відповідають хворобі Паркінсона.

Саріс із колегами вважають, що захворювання викликається факторами навколишнього середовища, а саме його впливом на бактеріальні штами Desulfovibrio, відповідальні за розвиток хвороби Паркінсона. Вчені вивчили фекалії десятка пацієнтів із хворобою Паркінсона та порівняли аналізи зі зразками калу їх здорових партнерів. Далі вони виділили всі присутні штами Desulfovibrio.

Вчені згодували трансгенним зразкам нематод Caenorhabditis elegans виділені мікроби з обох груп. Вчені виявили, що нематоди, які харчувалися Desulfovibrio насправді частіше утворювали небезпечні скупчення α-синуклеїну. Крім того, вчені виявили, що нематоди, які харчувалися цими звичайними водними бактеріями, які воліють жити в болотистих водах, частіше вмирали, ніж у контрольних групах.

Дослідники відзначають, що продовжать дослідження, щоб зрозуміти, як бактерії у нашому власному кишківнику можуть викликати утворення білка, який потім здатний мігрувати по всьому тілу. Якщо це дослідження буде успішним, вчені вважають, що у майбутньому їм вдасться сповільнити прогресування хвороби Паркінсона у пацієнтів, а можливо розробити новий метод його ранньої діагностики.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як бокс може нокаутувати хворобу Паркінсона.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.