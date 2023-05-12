Високо в атмосфері Землі щось видає незрозумілі звуки: вчені поки що не можуть їх пояснити

Дослідники зафіксували незвичайний інфразвуковий шум, що повторюється, в стратосфері, і вони не можуть зрозуміти, що є його джерелом.

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Вчені використовували повітряну кулю на сонячних батареях, щоб записати за допомогою розміщеного на кулі мікрофона звуки нашої планети, як природні, так і штучні. Для цього куля була відправлена на висоту в 21 км у верхні шари атмосфери Землі під назвою стратосфера. І тут вчені записали звуки, які вони й досі не можуть ідентифікувати, пише Space.

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За словами Деніела Боумана з Національних лабораторій Сандія, наукових установ, що входять до структури Міністерства енергетики США, стратосфера є найкращим місцем для того, щоб послухати, які звуки поширюються планетою як штучного, так і природного походження. Тут немає особливо сильної турбулентності і досить тихо, щоб чутливий мікрофон міг зафіксувати особливі звуки, які більше не почуєш ніде Землі. Наприклад, тут можна почути, як звуки, що походять від зіткнення океанських хвиль і грому, а також звуки вітряних турбін або вибухів. Але ще тут можна виявити і звуки, походження яких неможливо встановити, як показав новий експеримент.

Вчені відправили до стратосфери кілька повітряних куль, діаметром від 6 до 7 метрів, що працюють на сонячних батареях, які піднялися на висоту 21 км. Щоб записати звуки в стратосфері, вчені використовували прилади для спостережень за вулканами, які називаються мікробарометрами. Ці пристрої можуть зафіксувати низькочастотні звуки.

В результаті виявилося, що мікрофон на одній із повітряних куль записав дуже дивні звуки, які повторювалися кілька разів на годину. Ці звукові дані записано в інфразвуковому діапазоні, тобто на частотах 20 Гц і нижче, а таких звуків не може почути вухо людини. До цього часу вчені не знають, що є джерелом цих загадкових звуків.

Вчені відправили до стратосфери кілька повітряних куль, діаметром від 6 до 7 метрів, що працюють на сонячних батареях, які піднялися на висоту 21 км. Фото: space.com

Що стосується самих повітряних куль, то за словами Боумана, вони є гігантськими пластиковими пакетами для сміття з невеликою кількістю вугільного пилу всередині, щоб зробити їх темними. Коли Сонце висвітлює темні кулі, повітря всередині нагрівається і кулі можуть летіти вище. Для створення таких куль потрібні матеріали, які можна купити у господарських магазинах та їх вартість не перевищує 50 доларів.

Вчені хочуть продовжити свої спостереження і спробують з'ясувати, звідки беруться невідомі інфразвукові сигнали високо в атмосфері Землі.

Крім того, що ці кулі можна використовувати для вивчення Землі, їх також можна застосувати для вивчення та інших планет. Наприклад, за словами вчених, подібну кулю можна відправити на Венеру для спостережень за сейсмічною та вулканічною активністю на планеті. Також за допомогою цих кульок можна вивчити щільну атмосферу Венери.

Що стосується досліджень інших світів Сонячної системи, то, як уже писав Фокус, вчені з NASA створили нового робота, який вирушить на пошуки життя на супутнику Сатурна Енцеладі.

Також Фокус писав про нове дослідження астрономів, у якому сказано, що наша планета вже не мала існувати, адже вона могла зникнути внаслідок космічної катастрофи. У межах дослідження вчені виявили причину того, що Земля все ще існує.