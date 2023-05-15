Водний світ чи щось інше. Вчені дізналися більше про загадкову планету, поряд із Землею

Астрономи використовували космічний телескоп Вебб, щоб отримати додаткову інформацію про давно відому екзопланету.

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Вчені вважають, що одним із найпоширеніших у нашій галактиці типів планет є міні-Нептуни. Ці екзопланети мають середній розмір між розміром Нептуна та Землі. Ще в 2009 році астрономи виявили нову планету, що належить до вищезазначеного типу, і вона отримала назву GJ 1214b або Gliese 1214b. Але всі ці роки залишалося багато питань без відповідей щодо характеристик цієї планети. За допомогою телескопа Вебб вчені знайшли відповіді на деякі з них, пише ScienceAlert.

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Вчені поки не знають точно, яким чином відбувається еволюція екзопланет та їх атмосфер. І тому існує багато теорій. Також вчені поки не знають, чому в нашій галактиці знаходиться дуже багато міні-Нептунів, але такої планети не з'явилося в Сонячній системі. Можливо, із цим допоможе розібратися вивчення планети GJ 1214b, кажуть автори нового дослідження з Університету штату Меріленд, США.

Ця екзопланета знаходиться на відстані в 40 світлових років від нас (а це недалеко за космічними мірками) і обертається вона навколо зірки червоного карлика Gliese 1214. Маса цієї планети приблизно в 8 разів більша за масу Землі, а за розміром вона в 5 разів більша. Первинні спостереження дозволили вченим припустити, що це може бути водний світ із дуже густою та щільною атмосферою, що складається з пари.

Порівняння розмірів Землі (ліворуч), планети GJ 1214b та Нептуна (праворуч) Фото: ScienceAlert

Але інші характеристики планети з'ясувати не вдалося. На допомогу вченим прийшов космічний телескоп Вебб, здатний побачити, що відбувається на планетах навіть крізь густу атмосферу.

В результаті нових спостережень вчені з'ясували, що температура на денному та нічному боці планети значно відрізняється, тобто як і очікувалося, на прихованій від світла зірки стороні температура нижча. Але найголовніше, що вчені з'ясували рівень цієї температури. За словами авторів дослідження, температура по всій планеті різко змінюється від 165 градусів Цельсія до 279 градусів.

Вчені з'ясували, що в атмосфері планети присутні молекули води та метану. І ці обидві сполуки дають важливу підказку, яким чином сформувалася атмосфера цієї планети як водного світу. Вчені дійшли висновку, що, враховуючи той факт, що атмосфера GJ 1214b не повністю відповідає складу її зірки, швидше за все вона змінилася за мільйони років еволюції.

На думку вчених, ця екзопланета сформувалася набагато далі від своєї зірки, а потім сталася якась подія, яка змусила її орбіту змінитись Фото: ESO/M. Kornmesser

На думку вчених, ця екзопланета сформувалася набагато далі від своєї зірки, а потім сталася якась подія, яка змусила її орбіту змінитись, і вона стала обертатися набагато ближче до червоного карлика. Чим ближче підлітала планета до зірки, тим більше вона втрачала різних хімічних складових своєї атмосфери, та й сама атмосфера поменшала. Поки що астрономи не змогли уточнити повний хімічний склад планети, але це буде зроблено в майбутньому. Але точно тут є водень, вода і метан. Але екзопалента, можливо, в далекому минулому мала більше води у своєму складі, а тому спочатку була водним світом, вважають вчені.

Фокус вже писав про те, що вчені знайшли дві нові планети, схожі за розмірами на Землю. І розташовані вони недалеко від нас. Хоча рік тут триває менше ніж земний місяць, температура на цих екзопланетах коливається в діапазоні від 24 до 75 градусів Цельсія. Дві супер-Землі знаходяться в так званій зоні, але вчені поки не знають, чи є на них життя.

Як уже писав Фокус, на Землю впав метеорит, якому 4,6 млрд років, і він утворився на самому початку історії нашої Сонячної системи.