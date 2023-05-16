Політ із Британії до Австралії займе лише 2 години: для цього доведеться зрізати дорогу через космос

Вчені вважають, що час міжконтинентальних польотів може скоротитися у 20 разів уже протягом найближчих 10 років.

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Час комерційних польотів на Землі за допомогою виходу космічного літака до космосу може скоротитися у 20 разів, якщо говорити про час перельоту між Великобританією та Австралією, вважають експерти. Але такі польоти можна буде здійснювати між різними континентами, що дозволить людям переміщатися з однієї точки до іншої у віддалених регіонах Землі за лічені години. Але з цими польотами можуть бути пов'язані й деякі проблеми для здоров'я пасажирів космічних літаків, пише Daily Mail.

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Зазвичай переліт з Лондона, Великобританія, до Сіднея, Австралія, на звичайному літаку займає більше 22 годин, але експерти вважають, що цей час можна скоротити до 2 годин, якщо літати на суборбітальних літаках. Таким чином, можна побити рекорд, встановлений надзвуковим літаком "Конкорд" у 1985 році. Тоді пасажири міжнародного рейсу долетіли з Лондона до Сіднея за 17 годин 3 хвилини 45 секунд. Але літак "Конкорд" після 27 років експлуатації припинили використовувати в 2003 році.

Надзвуковий літак "Конкорд" після 27 років експлуатації припинили використовувати в 2003 році. Фото: Wikipedia

Експерти в авіації вважають, що протягом найближчих 10 років справжній прорив у комерційних польотах на Землі можуть зробити такі космічні літаки як Dream Chaser від компанії Sierra Space або VSS Imagine від Virgin Galactic. Поки що вони ще перебувають у стадії розробки, хоча існують готові прототипи.

Такі літаки зможуть злітати і сідати на звичайних аеродромах, але при цьому вони здійснюватимуть суборбітальний політ, тобто майже досягатимуть космосу, а потім повертатимуться на Землю і приземлятимуться в потрібній точці.

Вчені з Королівського коледжу Лондона нещодавно провели дослідження, присвячене впливу космічних суборбітальних польотів на організм людини. Результати показують, що більшість людей можуть впоратися з перевантаженнями під час цих польотів, хоч можуть виникнути деякі проблеми. У дослідженні сказано, що такі польоти незабаром стануть звичайним явищем, тому важливо розуміти, з чим зіткнуться пасажири таких рейсів.

Космічний літак VSS Imagine Фото: Daily Mail

За словами вчених, якщо сучасні космічні літаки, призначені для космічного туризму, створюються з розрахунком невеликої кількості пасажирів, то найближчим часом з'явиться їхня збільшена версія. Тобто, щоб виправдати з фінансового погляду такий політ, літак має перевозити багато пасажирів і за ємністю чимось нагадати сучасні звичайні авіалайнери.

Нове дослідження британських учених показує, що пасажири таких рейсів будуть відчувати навантаження, яке в 4 рази більше за земну силу тяжіння, тобто приблизно 4G (не плутайте це позначення зі стандартом зв'язку). Таке навантаження продовжуватиметься протягом 20-30 секунд після старту, але потім зменшиться.

Незабаром пасажири потраплять у зону атмосфери, найближчу до космосу, і зазнають нетривалого впливу мікрогравітації, тому ті, хто не любить пристібати ремені під час звичайних польотів, повинні це зробити, щоб не літати по салону, кажуть вчені.

Космічний літак Dream Chaser Фото: Wikipedia

А під час спуску космічного літака пасажири будуть відчувати навантаження на рівні 6G, хоча це триватиме лише 10-15 секунд. У дослідженні сказано, що вже при навантаженні в 5G і пілоти, і пасажири можуть втратити свідомість, хоча така ймовірність мала, вона все ж таки існує. За словами вчених, як показали їхні експерименти, під час такого польоту через космос може підвищуватись частота серцевих скорочень, а також артеріальний тиск та може знизитись різкість зору.

Хоча в результаті вчені вважають, що здебільшого всі пасажири мають нормально перенести такий політ. Вчені вважають, що для того, щоб почуватися комфортніше пасажирам доведеться летіти завжди з відкинутими назад спинками сидінь. Але це може вплинути на дихальну систему, і пасажири почнуть задихатися, хоча така ймовірність також не зовсім велика.

Поки що експерти не знають скільки може коштувати такий міжконтинентальний політ через космос. Спочатку квитки швидше за все будуть дорогими, але чим більше буде таких польотів, тим доступнішими вони стануть, кажуть експерти.

Хоча експерти в авіації вважають, що прорив в авіасполученні між країнами відбудеться протягом найближчих 10 років, автори нового дослідження вважають, що швидше за все це відбудеться не раніше, ніж через 15-20 років.

Раніше Фокус вже писав про те, що на Землю повернувся після багатомісячної подорожі в космосі секретні космічний літак, що належить Китаю.