Наступна пандемія. Пташиний грип всерйоз взявся за зараження ссавців

Наші пухнасті улюбленці, дикі звірі та морські друзі опинилися у смертельній хватці пташиного грипу, що свідчить про тривожну тенденцію, яка, на думку експертів, потребує негайної уваги.

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Минулого місяця канадський собака трагічно загинув від H5N1, сумнозвісного пташиного грипу, внаслідок смертельного повороту долі після того, як з'їв дикого гусака. Цей випадок не поодинокий, а є частиною тривожної тенденції збільшення кількості ссавців, які заразилися цим пташиним захворюванням унаслідок зустрічі з птахами, пише The Guardian.

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Згадайте, який вигляд має дика качка або ж чайка. Усе б нічого, птах як птах, але цілком імовірно, що ці пернаті істоти є носіями вірусу пташиного грипу, незважаючи на їхню зовні здорову поведінку. Ще один привід для параної? Домашні тварини, хоч і рідко, але можуть захворіти, якщо з'їдять заражену птицю, незалежно від того, жива вона чи ні.

Якщо повернутися до листопада, вже повідомлялося про закриття домашніх птахів у Британії, оскільки вірус пташиного грипу встиг проникнути в спільноти диких птахів. Уявіть собі, що один хворий птах став причиною загибелі сотні інших — ось наскільки заразний цей вірус. Коли заражені дикі птахи залишали свої "подарунки" домашнім птахам, наступав хаос. Пташиний грип із приголомшливим показником смертності майже у 100% серед більшості свійської птиці спричинив брак індичок і яєць на Різдво, бо ферма за фермою ставали жертвами невидимого вбивці.

Після листопада сигнали лиха не припинили з'являтися. На початку цього року в Перу трагічно загинуло понад 3 000 морських левів і 50 000 диких птахів від пташиного грипу. Оплакувалася загибель 700 каспійських тюленів, а дельфіни у Великій Британії та США також стали жертвами цього захворювання. Хоча зазвичай вважається, що H5N1 не передається від ссавців до ссавців, ці численні спалахи вказують на вірогідність такої передачі. Однак ця теорія все ще очікує підтвердження за допомогою генетичного секвенування. Більш правдоподібним поясненням може бути участь цих тварин у смертельному бенкеті заражених птахів. Повна картина залишається невловимою.

Страх поширення вірусу від ссавців до ссавців зберігається. Нещодавнє канадське дослідження показало смертельну ефективність, з якою H5N1 поширювався між тхорами. За словами професора Річарда Веббі, фахівця з пташиного грипу, для того, щоб вірус міг становити подібну загрозу для людини, йому буде потрібно три значні генетичні зміни. На сьогодні вірус досяг тільки однієї з цих змін, що означає, що небезпека для людини скоріше умовна, ніж безпосередня. Виникає запитання: "Навіщо готуватися до загрози, яка може ніколи не реалізуватися?".

Для тих, хто стоїть на сторожі глобальної охорони здоров'я, ці ознаки досить тривожні, щоб діяти вже зараз. Експерти заявили, що держави мають бути готовими до найгіршого, щоб, якщо вірус все-таки перекинеться на людей у Перу, Китаї або Британії, ми могли звести до мінімуму потенційну загибель людей. Пам'ятайте, що пташиний грип може похвалитися жахливим рівнем смертності в 50-60% серед людей, включно з дітьми.

Чотири стовпи готовності до інфекційних захворювань: спостереження, тестування, вакцини та противірусні препарати. США вже превентивно натиснули на педаль газу, як підтвердила професорка Ребекка Кац із Медичного центру Джорджтаунського університету. Центри з контролю і профілактики захворювань США розробили вакцину проти вірусу H5, яка може стати багатообіцяючим засобом захисту від H5N1.

Виробники вакцини були залучені до створення запасів. Однак у цій історії є один поворот. Більшість вакцин проти грипу створюються на основі курячих яєць, і якщо пташиний грип знищить поголів'я курей, ми можемо зіткнутися з дефіцитом яєць. Існує вакцина проти H5N1, не заснована на яйцях, але вона може виробити максимум 150 мільйонів доз за пів року. Тим часом, населення нашої планети наближається до 8 мільярдів.

Ба більше, затверджені Управлінням з контролю за продуктами і ліками США противірусні препарати проти звичайного грипу можуть бути ефективні проти пташиного грипу. Однак розподіл цих доз по всьому світу є логістичним кошмаром через їхню нестачу. Медичні працівники мають бути екіпіровані відповідними засобами індивідуального захисту для захисту від грипу, а в лікарнях вкрай важлива швидка діагностика.

Ці проблеми не є нездоланними. За ретельного планування, міжнародної співпраці, наукової майстерності та сильного керівництва ми зможемо їх подолати. Справжня перешкода — це подолання втоми після Ковіду-19 і донесення фактів до громадськості, яка стала скептично ставитися до авторитетів. У такі часи роль головних лікарів і незалежних урядових радників стає першорядною.

Нині уряди, схоже, більше інвестують у ШІ (штучний інтелект), ніж у боротьбу з пташиним грипом. Однак загроза вірусу реальна і вимагає негайної та інтенсивної підготовки.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.