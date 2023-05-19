Непримітний вбивця. Учені виявили хімікат, що руйнує озон, небезпеку якого недооцінили

Дослідники вважають, що речовина, яка раніше не була заборонена, може уповільнювати відновлення озонового шару і навіть загрожує його існуванню.

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Ще у 1987 році було підписано угоду щодо Монреальського протоколу, яка призвела до значного скорочення хімічних речовин, що забруднюють і завдають шкоди дорогоцінному озоновому шару планети, пише Science Alert.

І загалом це спрацювало — озоновий шар в атмосфері Землі потроху почав відновлюватися. Однак тепер дослідники з Університету Саскачевана в Канаді дійшли висновку, що раніше було втрачено щось важливе, а саме вкрай руйнівну та небезпечну речовину.

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Тепер дослідники вважають, що під час підписання Монреальського протоколу людство недооцінило органічний розчинник бромоформ (CHBr3) — передбачається, що він здатний уповільнювати відновлення озонового шару і навіть загрожує його майбутньому.

Відомо, що ця сполука виробляється фітопланктоном і водоростями, і раніше ніколи не розглядалося для регулювання протоколом. Проте, бромоформ також є побічним продуктом стерилізації води хлором, і ці дані не були враховані. Тепер дослідники вважають, що облік антропогенних джерел цієї хімічної речовини збільшує її глобальні рівні майже втричі порівняно з попередніми оцінками.

За словами авторів дослідження, такі результати повністю змінюють наслідки для озонового шару, що все ще залишається вразливим. Річ у тому, що в міру розкладання бромоформу вивільняється бромід, а він, зі свого боку, здатний виснажувати озоновий шар у нижніх шарах стратосфери Землі.

Дослідники провели моделювання, щоб подивитися на викиди бромоформу по всьому світу Фото: Geophysical Research Letters, 2023

Основна проблема полягає в тому, що антропогенні джерела CHBr3 жодним чином не регулюються Монреальським протоколом і це необхідно терміново виправити. Вчені зазначають, що бромоформ раніше був недооцінений через короткий термін служби та великі природні джерела. Однак нове дослідження показує, що антропогенні джерела також роблять істотний внесок у кількість CHBr3 у стратосфері. Статистика свідчить, що така концентрація може збільшити загальні викиди в Північній півкулі на рекордні 70,5%.

Під час дослідження вчені виділили викиди бромоформу із суднового баласту, електростанцій та опріснених установок, а потім використали ці дані в імітаційних моделях. Результати показують, що:

електростанції — 10,3-25,9% від загального обсягу CHBr3;

опріснення — 1,8-2,1%;

судновий баласт — 0,1-0,3%.

Далі дослідники порівняли дані моделей із фактичними вимірами, проведеними в польових умовах за допомогою літаків. Дослідники зазначають, що дуже важко порахувати яку саме кількість CHBr3 вивільняється з океанів та інших природних джерел, проте дані дослідження свідчать про те, що людський внесок у цей процес значно більший, ніж передбачалося раніше.

Учені підкреслюють, що Монреальський договір насправді виявився дуже ефективним способом боротьби з витонченням озонового шару, проте, ймовірно, тепер він вимагає деякого оновлення, щоб бути ефективнішим.

Раніше Фокус писав про те, що озонова дірка зменшилася вдвічі, але цього недостатньо: вчені розповіли, що на нас чекає.