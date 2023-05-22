З мікросхем та палиць. Вчені збираються відправити до космосу повністю дерев'яний супутник

Випробування показали, що магнолія є найкращим джерелом деревини для дерев'яного супутника LignoSat.

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Вчені з Кіотського університету, Японія, спільно компанією Sumitomo Forestry, вважають, що запуск унікального супутника в космос може стати проривом у створенні нових космічних технологій. Їхні випробування показали, що деревина може бути довговічним матеріалом, з якого можна створювати супутники, що літають на навколоземній орбіті, пише Futurism.

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Проект створення дерев'яного супутника LignoSat знаходиться в розробці з 2020 року. А в 2022 році вчені з Кіотського університету домовилися з Японським агентством аерокосмічних досліджень, внаслідок чого на Міжнародну космічну станцію (МКС) було відправлено 3 типи деревини для перевірки їх на міцність в умовах космосу. На МКС зразки деревини тестувалися протягом 9 місяців і нарешті з'явилися результати, які вражають.

За словами японських учених, це був грандіозний успіх та експерименти показали, що деревина магнолії є найкращим матеріалом для створення першого повноцінного дерев'яного супутника. Залишилося лише перевірити результати досліджень у дії і для цього у 2024 році на навколоземну орбіту буде запущено дерев'яний супутник LignoSat.

Випробування показали, що магнолія є найкращим джерелом деревини для дерев'яного супутника LignoSat. Фото: mask-covid

Японські вчені вивчили зразки деревини після того, як вони були доставлені на Землю вантажним космічним кораблем з МКС. Вчені стверджують, що в змодельованих на МКС умовах низької навколоземної орбіти деревина магнолії виявилася найстійкішим матеріалом. Вона не зазнала деформації, не потріскалася, не розпалася на частини та не зазнала інших ушкоджень. Враховуючи екстремальні температури та високий рівень випромінювання на навколоземній орбіті, це справді дивує, кажуть вчені.

Зараз людство дуже залежить від супутників, але в той же час вони створюють і чимало проблем. Наприклад, після закінчення своєї роботи деякі з них продовжують літати на орбіті як космічне сміття. Їхній некерований рух може загрожувати працюючим супутникам.

Коли ж супутники входять у атмосферу Землі, щоб згоріти у ній, то у результаті плавиться алюміній. Велика кількість алюмінію, як вважається, може створити нову величезну озонову діру. Тому використання дерев'яних супутників може вирішити ці проблеми. Але наскільки успішним буде цей проект в умовах реального космосу, ми зможемо дізнатися лише наступного року.

Як вже писав Фокус, ентузіасти побачили невідомі об'єкти, що пролітають над супутником Землі. Дехто припустив, що на Місяці були помічені НЛО.