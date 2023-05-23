Антидот від брудних бомб. У світі починаються випробування передового препарату від променевої хвороби

Новаторський препарат HOPO 14-1 посідає центральне місце як захист організму від радіаційної катастрофи.

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У боротьбі з ядерним зараженням у людини, можливо, з'явився надійний, проте дуже своєрідний щит. Річ у тім, що Sinclair International, новаторський фармацевтичний гігант, починає випробування на людях революційного протирадіаційного препарату під назвою HOPO 14-1. Це не звичайна вітамінна добавка — це потенційно життєво важливий засіб, спеціально розроблений для очищення організму від радіоактивних елементів, що часто є смертельно небезпечним наслідком ядерних катастроф чи страшних сценаріїв із брудними бомбами, пише New Atlas.

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Ядерне забруднення не діє за принципом "однаково для всіх". Річ не обов'язково в природі радіоактивного лиходія, а радше в його притулку. Хоча високі викиди короткоживучих радіоактивних елементів мають велике значення, справжню загрозу становлять їхні більш довгоживучі аналоги, які з більшою вірогідністю можуть ховатися в нашому тілі.

Їхні шкідливі емісари, такі як альфа-частинки, мають мінімальну енергію і можуть бути зупинені зовнішніми мертвими клітинами вашої шкіри. Але якщо ці радіоактивні порушники вдихаються або проковтуються, вони закріплюються або просочуються в м'які тканини тіла, де, подібно до слона в посудній лавці, розв'язують хаос у ДНК і клітинних процесах.

Найпростіша стратегія захисту, це вигнання цих радіоактивних загарбників або блокування способів їхнього проникнення. Яскравий приклад — йодистий калій, звичайна харчова добавка, яка служить захистом від радіації. Ця скромна таблетка добре відома в колах променевої терапії, а також входить до аварійних наборів "виживальників" — тих, хто передбачає катастрофи, від землетрусів до несподіваної третьої світової війни.

Ось як вона працює: йодид калію захищає щитоподібну залозу, яка є активним збирачем йоду в організмі, від забруднення радіоактивним йодом. Наповнивши організм стабільним йодом, йодид калію блокує радіоактивний варіант, який потім виводиться з організму.

Препарат HOPO 14-1 — це більш ефективний спосіб боротьби з радіоактивними ворогами. Він діє шляхом оточення цих елементів, чіпляючись за них сегментами молекул, щоб вирвати їх із живих клітин або заблокувати поглинання. Ця концепція не нова — ліки під назвою діетилентриамін пентаацетат діють аналогічним чином, але їх потрібно вводити через ін'єкцію або розпилювач. HOPO 14-1 пропонує більш зручну альтернативу у вигляді таблеток.

Ці випробування на людях, щедро фінансовані Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань і очолювані Поллі Чанг, старшим науковим директором відділу біонаук фармацевтичної компанії, покликані підтвердити, що HOPO 14-1 настільки ж безпечний, наскільки інноваційний.

Чанг поділяє її оптимізм, зазначивши: "Це перше випробування на людях має величезне значення для розуміння як безпеки, так і метаболічного шляху цього продукту. Ми схрещуємо пальці, щоб це починання стало сходинкою до отримання "зеленого світла" для його комерційного запуску".

Раніше Фокус писав про пухнастих захисників майбутнього. У 1980-х роках лінгвісти та вчені пропонували різні ідеї про те, як попередити майбутніх людей про загрози прихованих радіоактивних джерел. Одним із рішень був променевий кіт, що змінює колір.