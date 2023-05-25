Незліченні скарби у водах Землі: в океані плескається золота на понад 1,14 квадрильйона доларів
Перетворення морської води на дорогоцінний метал може звучати як мрія алхіміка, але насправді дослідники вважають, що це можливо.
Небагато жителів Землі знають, що в океанах нашої планети міститься дуже значна кількість золота. Раніше оцінки Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) припускали, що в морській воді міститься близько 20 мільйонів тонн золота, пише IFLScience.
Дослідники підрахували, що у кожних 100 мільйонах метричних тонн морської води в Атлантиці та північній частині Тихого океану міститься близько одного грама золота. А в інших частинах світу, наприклад Середземному морі, концентрація дорогоцінного металу в морській воді, ймовірно, буде ще більшою.
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Зазначимо, що ціна на золото постійно змінюється, до того ж досить складно знайти конкретну вартість такої великої ваги, проте деякі розрахунки, зроблені в середині травня 2023 року, свідчать, що одна тонна золота може коштувати понад 57 мільйонів доларів.
Виходячи з цієї оцінки, вчені вважають, що золото, що зберігається в океанах Землі, може коштувати понад 1,14 квадрильйона доларів. Такі цифри не можуть не подавати надію, проте дослідники попереджають, дістати ці скарби буде не так просто.
Вчені відзначають, що вилучення золота з морської води є основною проблемою, тому що сьогодні не існує ефективного способу видобутку цього дорогоцінного металу з океану. Втім, це зовсім не означає, що не варто намагатися.
Наприклад, у дослідженні 1941 року вчені описали "електрохімічний метод" отримання золота з морської води. Але основна проблема полягала у тому, що вартість цього процесу в 5 разів перевищувала вартість видобутого золота.
У дослідженні 2018 року вчені запропонували новий метод, використавши матеріал, який діяв як "губка" для швидкого вилучення слідових кількостей золота з морської води, а також прісної води та навіть стічних вод.
Тоді вчені зазначали, що всього за дві хвилини матеріал зміг поглинути 934 міліграми золота. Проте масштабування цього процесу, на жаль, не принесло б зиску. Зараз вчені продовжують це дослідження, але матеріал розглядається лише як спосіб відновлення слідових кількостей золота, втрачених під час виробництва.
Крім того, вчені побоюються, що видобуток золота з морської води потенційно може також вплинути на біорізноманіття та морські екосистеми. Поки що складно припустити, як міг би виглядати масштабний видобуток золота з океанів, проте навряд чи це сподобається морському середовищу.
Раніше Фокус писав про незліченні скарби в серці Землі: на глибині 160 км захований квадрильйон тонн алмазів.