Право на зір: учені з'ясували, що звичайні краплі для очей ефективно борються з короткозорістю

Нещодавнє клінічне дослідження засвідчило, що звичайні очні краплі можуть стати простим і ефективним засобом для боротьби з короткозорістю (міопією) у дітей — захворюванням, що часто погіршує зір на пізніших етапах життя.

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Нещодавнє клінічне дослідження показало, що звичайні краплі очей можуть стати простим і ефективним засобом для боротьби з короткозорістю (міопією) у дітей — захворюванням, яке часто погіршує зір на пізніших етапах життя, пише New Atlas.

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Щоб зрозуміти, що таке короткозорість, уявіть око у вигляді камери, яка насилу фокусується на далеких об'єктах, роблячи їх розмитими. Ніби кришталик усередині ока неправильно спрямовує світло на сітківку — "плівку" на задній стінці ока. Замість цього він спрямовує світло занадто рано, створюючи розмите зображення.

Короткозорість зазвичай проявляється у віці від 6 до 12 років. Існують мультифокальні або нічні лінзи для корекції зору, які можуть стримати її прогресування. Однак ні в США, ні в Європі не існує офіційно визнаних лікарських засобів, здатних зупинити прогресування цього захворювання. Ранній початок короткозорості може бути передвісником таких серйозних проблем, як міопічна макулярна дегенерація, відшарування сітківки та катаракта в подальшому житті.

Внаслідок прориву дослідницька група Університету штату Огайо визначила, що звичайні краплі очей є потужною зброєю проти подовження очей у короткозорих дітей. У клінічному дослідженні фази 3 оцінювалася безпека та ефективність двох складів очних крапель з низьким дозуванням, що містять атропін, який зазвичай використовується для розширення зіниць перед офтальмологічним обстеженням.

"Наше завдання — не просто зменшити лінзи окулярів, а й запобігти виснажливим проблемам зі зором у літньому віці", — говорить Карла Задник, провідний дослідник.

Під час дослідження 489 короткозорих дітей віком від трьох до 16 років були розділені на три групи: група плацебо, група 0,01% атропінових крапель і група 0,02% атропінових крапель. У дослідженні використовували фармацевтичний розчин атропіну без консервантів, що розробляється для лікування короткозорості.

Протягом трьох років дослідники вивчали ріст очей учасників та їхню потребу в рецептурних окулярах. Дивно, але вони виявили, що лікування 0,01%-вими краплями атропіну під час постільного режиму було більш ефективним у сповільненні прогресування короткозорості, ніж 0,02%-вим складом, який показав нерегулярні результати.

"Очевидно, що 0,01%-вий склад значно зменшує як ріст ока, так і потребу в сильнішому рецепті на окуляри", — зауважив Задник.

Обидві формули атропіну в малих дозах пройшли тест на безпеку і були добре сприйняті, при цьому були відмічені незначні побічні ефекти, такі як чутливість до світла і подразнення очей.

Цей обнадійливий перший етап дослідження прокладає шлях до другого етапу, на якому вивчатимуть реакцію очей після лікування. Дослідники вважають, що атропін може стати ефективним засобом лікування прогресуючої короткозорості у дітей, ґрунтуючись на перших результатах дослідження.

"Якщо зважити ризики та переваги, низька доза атропіну видається потенційним методом лікування короткозорих дітей віком від трьох до 17 років. Це може означати менш часту зміну окулярів, більш м'яку корекцію зору і зниження ризику втрати зору в сутінковому віці", — підсумувала дослідницька група.

Раніше Фокус писав про можливе відновлення зору після тяжкого нейродегенеративного захворювання. Це можливо за допомогою генної терапії.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.