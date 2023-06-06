Без краплі удачі: економіст виграв 14 разів в лотерею, створивши модель для гарантованого успіху

У 1990-х роках Стефан Мандель, румунсько-австралійський економіст, та його невелика команда досягнули небачених успіхів у лотереях. Їхні неодноразові перемоги були не просто результатом надзвичайного везіння, а ймовірніше результатом системного підходу Манделя.

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Виграти в лотерею — справа, пов'язана з дуже великими шансами. Наприклад, ймовірність зірвати джекпот EuroMillions за допомогою одного квитка становить лише 1 до 139 838 160. Навіть якщо хтось вирішить збільшити свої шанси, придбавши додатковий квиток, шанси виростуть лише незначно — до 2 з 139 838 160, пише IFLScience.

Однак, уважно розглянувши ці цифри, можна помітити гостроцікаву можливість: придбавши велику кількість комбінацій, шанси можуть досягти точки, де вони стануть 139 838 160 на 139 838 160. А отже, те, що колись було математичною головоломкою, перетворюється на логістичний виклик отримання приголомшливих 139 838 160 квитків, якщо припустити, що хтось ще не виграв джекпот.

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Мандель зауважив, що деякі лотереї пропонують джекпоти, які втричі перевищують сукупну вартість придбання всіх можливих комбінацій. Теоретично, придбання всіх можливих комбінацій чисел могло б принести прибуток від інвестицій за умови, що інші гравці не виграли б з тими ж числами і не розділили б призовий фонд. Мандель, попри етичні наслідки, вирішив діяти саме так.

Хоча його дії не порушували чітких правил, вони, безумовно, відхилялися від духу чесної гри. Виклики, які чекали на нього попереду, були величезними. Манделу потрібно було переконати достатню кількість інвесторів підтримати його схему, на що пішло кілька років.

Згодом він зіткнувся з важким завданням розробки засобів для придбання всіх можливих комбінацій в обраній лотереї. Враховуючи потенційно величезну кількість можливих комбінацій, це вимагало розробки алгоритмів для генерації та друку квитків — практика, яку на той час дозволяли деякі лотереї.

Озброївшись запасом надрукованих квитків, наступною перешкодою було очікування досить значного джекпоту. Як тільки настав слушний момент, команда Манделя почала масово скуповувати квитки в різних точках продажу. Проте, через велику кількість квитків цей процес не завжди проходив безперебійно, про що свідчить інцидент у Вірджинії.

Отримавши значні прибутки від кількох невеликих лотерей в Австралії, Мандель звернув увагу на лотереї в Сполучених Штатах, де джекпоти значно перевищували витрати на придбання кожної комбінації. Особливий інтерес викликала лотерея штату Вірджинія, що зароджувалася, яка обмежувала свої тиражі числами в діапазоні від 1 до 44. Як наслідок, кількість можливих комбінацій зменшилася до 7 059 052, що значно менше, ніж зазвичай 25 мільйонів або більше.

Коли джекпот підскочив до дивовижних 15,5 мільйона доларів, Мандель організував масове скуповування квитків своєю командою. Звісно, він заздалегідь ретельно організував цю нетрадиційну транзакцію, щоб забезпечити безперебійний процес, замість того, щоб незграбно приїхати на заправку з десятками тисяч квитків, сподіваючись, що їх приймуть. На жаль, деякі учасники відмовилися від домовленості, залишивши певні комбінації квитків невикупленими.

Протягом двох днів команда Манделя придбала 6,4 мільйона з приблизно 7 мільйонів комбінацій, необхідних для гарантованої перемоги. Напруга зростала, але серед величезної кількості програшних квитків вони врешті-решт знайшли невловимий виграшний квиток.

Вигравав джекпоти за допомогою математики - економіст, що перехитрив лотереї

Хоча Мандель пройшов перевірку ФБР і ЦРУ, жодних доказів протиправних дій не виявили. Загалом він переміг у 14 різних лотереях, зібравши мільйони фунтів стерлінгів призових для себе та своїх інвесторів. Згодом він усамітнився у пляжному будиночку на ідилічних тропічних островах Вануату, насолоджуючись плодами своїх видатних досягнень.

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