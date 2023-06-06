Передсмертні судоми. Кокони зірок, що помирають, випромінюють гравітаційні хвилі

Нове дослідження передбачає, що обсерваторії можуть виявити цей особливий тип випромінювання.

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Гравітаційно-хвильові обсерваторії на Землі досі фіксували появу гравітаційних хвиль лише внаслідок зіткнення таких найщільніших об'єктів у Всесвіті як чорні діри та нейтронні зірки. Але виявилося, що інші об'єкти можуть випромінювати гравітаційні хвилі, зокрема це стосується одного конкретного класу об'єктів, пише IFLScience.

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Учені з Північно-Західного університету вважають, що гравітаційні хвилі також випромінюють хмари з речовини навколо величезних зірок, що вмирають і перетворюються на чорні діри.

Коли дуже масивні зірки наближаються до смерті, вони починають скидати зовнішні шари своєї плазми. Коли зрештою вони вибухають надновою, то величезний потік енергії сприяє утворенню з навколишнього матеріалу своєрідних енергетичних коконів. Нове дослідження передбачає, що ці кокони також випромінюють гравітаційні хвилі, і гравітаційно-хвильові обсерваторії Землі можуть їх зафіксувати.

Учені створили нове моделювання на основі припущення про те, що коли зірка перетворюється на чорну діру тв та починає поглинати навколишню речовину, це також може стати джерелом гравітаційних хвиль. Але виявилося, що є ще одне джерело.

Нове дослідження передбачає, що ці кокони також випромінюють гравітаційні хвилі, і гравітаційно-хвильові обсерваторії на Землі можуть їх зафіксувати Фото: IFLScience

За словами вчених, коли зірки стають чорними дірами, вони можуть випускати енергетичні струмені. Вони проходять через речовину, викинуту зіркою. Струмінь перетворюється на кокон у цьому енергетичному матеріалі, і подібно до свердла вся ця речовина починає кружляти. Таке обертання може створювати гравітаційні хвилі. Вчені тепер хочуть перевірити результати свого моделювання в реальності.

Вчені також вважають, що ці кокони випускають електромагнітне випромінювання, тому, вивчаючи їх, можна виявити кілька типів випромінювання.

Автори дослідження вказують на те, що подібне спостереження за зірками, що помирають, допоможе дізнатися більше про те, що з ними відбувається в момент перетворення на чорну діру, а також про зоряні струмені та їхню поширеність під час вибухів наднових.

Як уже писав Фокус, існування гравітаційних хвиль пророкував ще Альберт Ейнштейн, і тепер оновлена лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія LIGO зможе виявити їх ще більше.

Також Фокус писав про те, що потужний вибух наднової стався близько до Землі в галактиці Вертушка.