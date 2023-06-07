По той бік смерті: люди вже 3 тис. років укладають посмертні шлюби

Концепція шлюбу з привидом може викликати асоціації з моторошним паранормальним трилером, але, як не дивно, посмертні шлюби продовжують існувати в нашому сучасному світі. Ще гостроцікавішим є те, що ця своєрідна практика не обмежується віддаленими куточками земної кулі; вона навіть юридично визнана в сучасній Франції.

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У деяких регіонах Індії, а саме в штатах Карнатака і Керала, сім'ї беруть участь в урочистій традиції, відомій під назвою Прета Кальянам, що перекладається як "шлюб мертвих". Вважається, що цей ритуал, заснований на багатовікових звичаях, дарує щастя духам померлих дітей, забезпечуючи їхній шлюбний союз, тим самим приносячи удачу їхнім сім'ям, що втратили близьких. Як тільки хлопцям виповнюється 25 років, а дівчатам — 22, вони стають придатними для цієї стародавньої практики, пише Ancient Origins.

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Згідно з місцевими віруваннями, неспокійні духи неодружених дітей вважаються провісниками нещастя, особливо для родичів, які борються з безпліддям, або для тих, хто залишається неодруженим.

В Індії традиція шлюбу з привидами зберігається і донині, коли сім'ї представляють своїх померлих близьких за допомогою опудал, ляльок або навіть одягу. Ці стримані шлюбні церемонії дуже нагадують звичайні весілля. Хоча поширеність цього звичаю зменшилася, вікова індійська традиція посмертного шлюбу продовжує давати розраду скорботним сім'ям, навіть якщо їй бракує юридичного визнання.

У Китаї такі шлюби сягають своїм корінням ще 17 століття до нашої ери, тобто їм понад три тисячоліття. Китайські шлюби з привидами укладалися з наміром забезпечити померлому товариство в потойбічному світі.

У Китаї такі шлюби сягають своїм корінням ще 17 століття до нашої ери, тобто їм понад три тисячоліття Фото: rkanr.com

Однак мотивація живих членів сім'ї не суто альтруїстична. У китайській культурі можливість жінки отримати належний похорон повністю залежала від підтримки сім'ї її чоловіка. Отже, практика шлюбів з привидами мала на меті заспокоїти душі померлих, запобігти неспокою та відвернути потенційні нещастя, які могли спіткати живих родичів.

Хоча китайський комуністичний уряд заборонив шлюби з привидами у 1940-х роках, вони продовжують процвітати у сільських громадах. Виникла підпільна мережа нелегальних свах, які сприяють посмертним шлюбним звичаям, здійснюючи набіги на могили і видобуваючи трупи.

Шокують повідомлення про вбивства жінок, які ставали нареченими в потойбічному житті. У 2021 році стався тривожний інцидент, коли працівники похоронного бюро вкрали прах тіктокера для весілля привидів

Справжня історія весілля із привидом

Посмертні шлюби з'явилися у Франції відносно недавно, набувши популярності під час Першої світової війни, щоб дати можливість жінкам вийти заміж за своїх загиблих наречених і не допустити, щоб їхні діти зіткнулися з тавром незаконнонародженості.

Посмертний шлюб, який називають некрогамією, отримав юридичне визнання у Франції після трагічного інциденту на дамбі Мальпассе у 1950 році. Вагітна наречена однієї з жертв звернулася до президента, і Національна асамблея прийняла закон, що дозволяв посмертні шлюби за умови отримання згоди померлого.

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