Святий Грааль астрономів. Незвичайна зірка показала, якими були перші вибухи у Всесвіті

Вчені виявили в одній із зірок у гало нашої галактики хімічні сліди від масштабного вибуху однієї з перших зірок у Всесвіті.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, хімічний склад зірки LAMOST J1010+2358, яка знаходиться в гало Чумацького Шляху, показує, що найперші вибухи наднових були зовсім іншими, ніж у пізнішій історії космосу, пише Space.

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Найперші зірки в космосі з'явилися приблизно через 100-250 млн років після народження Всесвіту, яке відбулося приблизно 13,8 млрд років тому. Вчені вважають, що ці зірки мали масу, яка більша за масу Сонця в сотні разів. Усі величезні зірки закінчують своє життя внаслідок масштабних космічних вибухів під назвою наднові. Але автори нового дослідження вважають, що перші зірки, які мали масу від 140 до 260 мас Сонця, помирали в результаті не таких вибухів наднових, які можна спостерігати в пізнішій історії Всесвіту. Ці унікальні вибухи називаються надновими з парною нестабільністю (СПН).

Перші зірки, які мали масу від 140 до 260 мас Сонця, помирали внаслідок не таких вибухів наднових, які можна спостерігати в пізнішій історії Всесвіту Фото: ScienceAlert

Після того, як відбувається вибух наднової в космос відлітають різні елементи, які важчі за гелій і водень і астрономи їх називають металами. Ці елементи виникають у ядрах великих зірок і коли ті вибухають, всі вони входять до складу зірок наступного покоління.

Враховуючи той факт, що СПН є унікальними космічними вибухами, після них у складі наступних зірок повинні залишатися особливі хімічні сліди. Але й досі вчені їх не знаходили. Але в результаті нового спостереження за космосом астрономи вперше виявили ці хімічні сліди у складі зірки LAMOST J1010+2358, яка розташована в гало нашої галактики. Вчені вважають, що це перший доказ того, що ранні зірки вибухали в результаті СПН.

Вчені вважають, що незвичайна зірка з'явилася в газовій хмарі, в якій було багато елементів, що залишилися від вибуху СПН однієї з перших зірок. Її маса, як показують розрахунки, була більша за масу Сонця в 260 разів.

Найважливішим доказом існування вибуху СПН вчені вважають той факт, що вони знайшли дуже мало натрію та кобальту у складі зірки, а також виявили велику різницю між елементами з непарною та парною кількістю електронів у їхніх атомах.

Вчені вважають, що незвичайна зірка з'явилася в газовій хмарі, в якій було багато елементів, що залишилися від вибуху СПН однієї з перших зірок Фото: сверхновая

За словами вчених, вибухи СПН виникають через нестабільність, яка спричинена створенням пар електрона та антиелектрона (або позитрона). Така нестабільність знижує тепловий тиск усередині ядра дуже великої зірки та призводить до часткового стиснення цього ядра.

Згідно з дослідженням, до цього вчені не знаходили жодних хімічних слідів вибухів СПН у зірках із низьким вмістом металів. Також вчені з'ясували, що у складі зірки LAMOST J1010+2358 є набагато більше заліза, ніж у подібних зірках з низьким вмістом металів у гало Чумацького Шляху.

Астрономи дійшли висновку, що в зірках другого покоління, які з'явилися в газових хмарах, багатих на залишки від вибуху СПН, може бути більше важких хімічних елементів, ніж зараз припускають вчені.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені повідомили про вибух наднової в галактиці на відстані в 21 млн світлових років від нас. Незважаючи на, здавалося б, величезну відстань, новий космічний вибух є одним із найближчих до Землі.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебб продовжує досліджувати космос і робить нові і нові приголомшливі зображення. Серед них можна виділити знімок, на якому одночасно можна знайти понад чотири десятки тисяч різних галактик.