Зі швидкістю 76 тисяч км/год: до Землі летить небезпечний величезний подвійний астероїд

Цей космічний камінь за розмірами схожий на найвищу будівлю у світі.

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Вчені з NASA повідомили, що в понеділок, 12 червня, до Землі підлетить подвійний астероїд справді гігантських розмірів і при цьому його швидкість також буде приголомшливою, пише Live Science.

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Понеділок може бути справді важким днем, адже згідно з прогнозом NASA, приблизно о 4-й ранку за Києвом, 12 червня, до Землі наблизиться подвійний астероїд під назвою 1994 XD.

Астероїди вважаються уламками планет, які були створені в Сонячній системі понад 4 млрд років тому. Деякі з них могли бути частиною планети, яка так і не з'явилась у нашій зірковій системі, і вони сконцентровані на орбіті навколо Сонця в районі космосу між двома планетами: Марс та Юпітер.

Але іноді ці астероїди можуть змінити траєкторію свого польоту, і їхня орбіта починає перетинатися з орбітами інших планет, наприклад Землі. В результаті такі космічні камені стають навколоземними астероїдами. За приблизними оцінками вчених, взагалі у Сонячній системі перебуває понад 1 млн астероїдів, багато з яких продовжують відкривати і зараз. Що стосується навколоземного космічного каміння, то астрономи виявили вже приблизно 31 тисячу таких об'єктів.

Ті астероїди, які мають розмір не менше 140 метрів і зближуються із Землею на відстань від 7 до 7,5 млн км, вважаються потенційно небезпечними космічними каменями. Тобто вони можуть загрожувати нашій планеті. І таких астероїдів налічується приблизно 2300.

У понеділок, 12 червня, до Землі підлетить подвійний астероїд справді гігантських розмірів Фото: wikipedia

Таким потенційно небезпечним астероїдом вважається і 1994 XD, який здійснює повний оберт навколо Сонця за 3,5 роки. Його розмір вчені оцінюють у діапазоні між 370 і 830 метрів (а точно визначити розміри цих каменів складно через те, що вони досить тьмяні та погано відбивають сонячне світло). Тому, якщо астероїд 1994 року XD справді може мати ширину в 830 метрів, то це означає, що він навіть трохи більше, ніж найвища будівля у світі — Бурдж Халіфа в Дубаї (висота 828 м).

Згідно з прогнозами вчених, цей астероїд підлетить до Землі на відстань у 3,1 млн км і при цьому швидкість його польоту становить вражаючі 76 тисяч км/год (куля летить у 27 разів повільніше). Цей космічний камінь у понеділок буде у 8 разів далі, ніж Місяць від Землі і все ж таки він належить до класу небезпечних астероїдів. Річ у тому, що такі камені можуть у будь-який момент змінити напрямок свого шляху під дією різних космічних факторів і теоретично полетіти прямо на нашу планету.

Як уже відомо вченим, то це подвійний космічний камінь. Це означає, що довкола великого астероїда обертається маленький супутник. Згідно з повідомленням NASA, астероїд 1994 XD повинен оминути нашу планету, не завдавши їй жодної шкоди, тобто зіткнення із Землею статися не повинно.

За словами вчених, якщо такий астероїд, як 1994 XD, дійсно впаде на Землю, то станеться катастрофа регіонального масштабу. Це означає, що якби він упав, наприклад, у Європі, то інфраструктура кількох країн точно була б знищена. І, звичайно ж, загинули б мільйони людей.

Фокус вже писав про те, що в п'ятницю, 9 червня, Землю благополучно оминув ще один великий астероїд, який виявили астрономи тільки в травні цього року.