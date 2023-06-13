Древні артефакти бронзового віку: на батьківщині ковдри знайшли докази виробництв тканини

Археологічні розкопки, проведені на будівельному майданчику в Ейншемі, виявили значні історичні знахідки, серед яких поселення залізного віку та цінні артефакти бронзової доби. Зокрема, в околицях також знайшли важки для вертикальних ткацьких верстатів.

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Між Вітні та Оксфордом розкопки виявили кремаційне поховання ранньої бронзової доби, що містить характерну шпильку з орлиної кістки, виготовлену з кістки беркута. Ця визначна знахідка є єдиним прикладом такої шпильки, знайденої в англійському похованні, пише Arkeonews.

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Крім того, археологи виявили переконливі докази існування поселення середнього залізного віку на цьому місці. Серед ключових ознак — можливі круглі споруди, пізніші будівлі та ймовірні вольєри для худоби.

Круглі будинки характеризувалися неглибокими кільцевими ровами, що слугували дренажними елементами, які оточували центральну будівлю. В інтер'єрі двох з цих круглих будинків виявлено ряд ям і стовпчиків, які, ймовірно, використовувалися для утримання структурних елементів, таких як стовпи для підтримки даху.

В офіційній заяві про результати розкопок Джо Баркер, керівник проєкту, зазначив: "Окрім значної кількості кераміки залізного віку, на цьому місці знайдено колекцію артефактів з обпаленої глини. Особливий інтерес представляють майже неушкоджений трикутний об'єкт і фрагменти другого об'єкта, ймовірно, схожої форми, витягнуті зі стовпчиків, пов'язаних з двома круглими будинками".

Ці об'єкти, ідентифіковані як важки для ткацького верстата, використовували на вертикальних ткацьких верстатах, що дає уявлення про текстильне виробництво, яке відбувалося в цій місцевості.

Коментуючи ці знахідки, радник Дункан Енрайт, член кабінету ради графства Оксфордшир з питань туризму та стратегії розвитку, зазначив: "У регіоні, відомому ковдрою Вітні, справді захоплююче виявляти докази текстильного виробництва, що сягає тисячоліть. Безсумнівно, Західний Оксфордшир можна вважати батьківщиною ковдри".

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