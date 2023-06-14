Винні неандертальці: як предки людини "зіпсували" ДНК

Вчені зробили відкриття щодо своєрідного розладу здоров'я у сучасних людей, встановивши зв'язок між генетичним матеріалом неандертальців та хворобою Дюпюїтрена. Цей розлад, відомий як хвороба вікінгів, характеризується постійним згинанням певних пальців під кутом.

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Неандертальці, які населяли Європу приблизно 40 000-50 000 років тому, ймовірно, страждали на цю форму захворювання і передали свою схильність до неї через генетичне змішання з людьми Північної Європи, пише Ancient Origins.

Нещодавні дослідження показують значно вищий рівень захворюваності на хворобу Дюпюїтрена серед осіб північноєвропейського походження порівняно з тими, хто має африканське походження. Термін "хвороба вікінгів" походить від її поширеності серед норвежців. Приблизно 30 відсотків норвежців у віці старше за 60 років мають симптоми хвороби Дюпюїтрена, які зазвичай вражають середній та/або безіменний пальці.

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Схрещування між неандертальцями і сучасними людьми відбувалося переважно в Європі між 42 000 і 65 000 роками тому, оскільки африканські популяції залишалися ізольованими від неандертальців, які мешкали лише в Євразії. Як наслідок, сьогодні люди африканського походження мають лише незначну кількість неандертальської ДНК.

Данське дослідження близнюків, проведене в 1999 році, показало, що хвороба Дюпюїтрена значною мірою залежить від спадковості, з оціночним коефіцієнтом успадковуваності 80 відсотків. Хоча виявлені й інші фактори ризику, такі як вік, вживання алкоголю та діабет, генетична схильність залишається необхідним компонентом.

Тому можна зробити висновок, що наявність генетичного матеріалу неандертальців, інтегрованого в геном людини, є основною причиною цього стану. Саме поширеність хвороби Дюпюїтрена серед північних європейців заінтригувала вчених, спонукаючи їх дослідити її генетичне походження.

Щоб полегшити своє дослідження, команда під керівництвом Хьюго Зеберга проаналізувала дані 7 871 особи з діагнозом хвороби Дюпюїтрена та 645 880 контрольних осіб з Британського біобанку, колекції FinnGen R7 та Мічиганської геномічної ініціативи. Їхньою метою було виявити генетичні варіанти, пов'язані з хворобою Дюпюїтрена.

Шляхом порівняльного аналізу дослідники виявили 61 генетичний варіант, пов'язаний з хворобою вікінгів, три з яких простежені ще у неандертальців. Примітно, що другий і третій найтісніше пов'язані варіанти походять від неандертальців, що свідчить про їхню підвищену схильність до хвороби Дюпюїтрена.

Дослідження показало, що приблизно два відсотки геному людини складається з ДНК, успадкованої від неандертальських предків. Цей генетичний внесок суттєво вплинув на розвиток людини. Кореляція між так званою хворобою вікінгів і генами неандертальців не є дивною, оскільки попередні дослідження виявили подібні зв'язки між генетичним матеріалом неандертальців і різними станами здоров'я людини.

Гени неандертальців здебільшого зосереджені в ділянках, що відповідають за розвиток шкіри та волосся людини. Вчені припускають, що ця ДНК отримана і передана через переваги у виживанні. Внесок неандертальців, можливо, забезпечив людям здатність відрощувати густіше волосся та шкіру, захищаючи їх від холодного клімату, з яким вони зіткнулися під час міграції з Африки до Євразії.

Враховуючи припущення, що лежать в основі цієї теорії, дивно, що гени неандертальців, пов'язані з підвищеним ризиком захворювань, збереглися в людських популяціях. Здавалося б, така ДНК мала б зменшувати шанси на виживання, а не збільшувати їх.

Цілком можливо, що виживання неандертальських генів у людей є результатом випадкового збігу обставин, який в одних випадках дає переваги, а в інших — підвищує вразливість.

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