Рідкісний парад з п'яти планет у червні 2023: коли його можна побачити

Цього тижня у нічному небі можна буде спостерігати, як одразу 5 планет Сонячної системи виявляться дуже близько одна до одної.

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Відразу 5 планет Сонячної системи, а саме Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран і Меркурій вишикуються поряд під час такого явища, яке більш відомо, як парад планет. Щоб побачити цей астрономічний феномен, потрібно буде, щоб небо було дуже ясним і, можливо, для кращого спостереження за небесними тілами знадобиться бінокль або невеликий телескоп, пише ScienceAlert.

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Коли відбудеться парад планет?

Як стверджують астрономи, одразу 5 планет, а саме Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран і Меркурій, найближчими днями будуть розташовані близько одна до одної, і цю подію можна буде побачити на сході перед сходом Сонця в суботу, 17 червня. Вважається, що це дуже рідкісне планетарне вирівнювання і, можливо, ці планети буде важко розрізнити серед яскравих зірок і для цього може знадобитися бінокль або невеликий телескоп. Хоча дані планети може бути видно в такому порядку вже 16 червня і навіть ще 18 червня, все ж таки саме 17 червня вони будуть виглядати особливо яскравими в нічному небі.

Як побачити рідкісний парад планет?

Приблизно за годину до сходу Сонця, у суботу, 17 червня потрібно дивитися на схід. Найяскравіше з 5 планет буде видно Юпітер, який легко виявити навіть неозброєним оком. Ця планета "висітиме" недалеко від горизонту.

Після того, як ви побачите Юпітер, потрібно подивитися трохи вгору та праворуч. На південному сході буде помітний Сатурн, який буде не таким яскравим і великим, як Юпітер, але цю планету також можна побачити неозброєним оком.

Далі слід пошукати Меркурій, який буде трохи лівіше і нижче Юпітера і цю планету ще можна знайти без спеціальних пристроїв.

Проблеми можуть виникнути з пошуком найдальших від Землі планет – Урана та Нептуна. Просто вони дуже тьмяні і навіть якщо буде дуже ясне небо, все знадобиться бінокль чи телескоп, що їх побачити.

Наприклад, Нептун варто шукати десь посередині між Юпітером та Сатурном, а Уран – між Меркурієм та Юпітером.

Усі п'ять планет будуть розташовуватися в такому порядку від горизонту: Меркурій, Уран, Юпітер, Нептун, Сатурн.

Відразу 5 планет Сонячної системи, а саме Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран і Меркурій вишикуються поряд під час такого явища, яке більш відомо, як парад планет Фото: ScienceAlert

За словами астрономів, це явище називають парадом планет, хоча насправді планети не вишиковуються в одну лінію і це швидше візуальне явище, коли з Землі можна побачити, що деякі планети розташовані близько одна до одної і знаходяться на одній лінії. Під час такого планетарного вирівнювання кілька планет одночасно з'являються на небі по одну сторону від Сонця і візуально близько одна до одної на невеликій ділянці неба.

Коли буде наступний парад планет?

Наступного разу таке планетарне вирівнювання 5 планет можна буде побачити лише 8 вересня 2040 року.

Якщо ви хочете побачити, як виглядає поверхня інших планет, зокрема Марса, то в цьому допоможе дивовижний знімок марсохода Curiosity, про який вже писав Фокус.

Що ж до Сатурна, то одному з його супутників астрономи виявили елементи, необхідні життя. Тобто на Енцеладі можуть існувати позаземні мікроорганізми, як писав Фокус.