Лише одна ракета-носій: Китай побив власний рекорд із запуску супутників

До 2025 року на орбіті налічуватиметься 138 подібних китайських космічних апаратів, які формують єдину мережу.

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Китай у четвер, 15 червня, успішно вивів на орбіту 41 малий супутник, зокрема Jilin-1, побивши національний рекорд з разового виведення на орбіту такої кількості космічних апаратів. Про це повідомила Китайська корпорація аерокосмічної науки та техніки, пише державне медіа "Сіньхуа".

Запуск було здійснено за допомогою ракети CZ-2D о 13:30 за пекінським часом із космодрому Тайюань на півночі країни. Він став 476-м для носіїв цієї серії.

Цзилінь-1 — оптичні супутники дистанційного зондування, призначені для комерційного використання. Згідно з офіційним планом КНР, орієнтовно до 2025 року на орбіті налічуватиметься 138 подібних космічних апаратів, які формують єдину мережу.

9 червня Фокус писав про те, що в космос запускають групу спеціальних супутників: стежитимуть за Росією та Китаєм. Апарати Silent Barker є першими свого роду, які будуть зосереджені саме на діяльності цих двох країн.

Раніше, 2 червня, повідомлялося про те, що Китай запустить свій аналог інтернету Starlink: 13 тис. супутників виведуть на орбіту. Для цієї грандіозної мети КНР готує ракетоносій Чанчжен-8, здатний виводити по 20 супутників за один старт.