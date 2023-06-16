Люди неправильно їдять банани: вчені розповіли, що робити з волокнами під час очищення плоду

Дослідники радять не поспішати очищати м'якуш банана від волокон.

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Багато людей, коли їдять банани, вважають за краще очищати їх від дивних волокон, які можна виявити під час очищення фрукта. Але вчені радять не поспішати позбавлятися дивних ниток, пише IFL Science.

За словами вчених, ці волокна відомі науці як пучки флоеми, які є абсолютно їстівними та напрочуд поживними.

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Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, в одному середньому банані міститься трохи менше 100 калорій, а також такі поживні речовини, як клітковина, калій, вітамін В6, вітамін С, магній та марганець та різні антиоксиданти.

Пучка флоеми не надто відрізняються від м'якоті банана. По суті, флоема – це внутрішній водопровід рослини, яким йде доставка цукрів та інших продуктів фотосинтезу. Такі трубки-канали мають бути досить міцними, щоб виконувати своє важливе завдання, тому флоеми більш жорсткі порівняно з рештою банана.

"Флоеми будуть містити більше поживних речовин. Оскільки ці пучки призначені для доставки корисних ферментів, і очікується, що вони матимуть інший складовий профіль, який відрізняється від складу бананової м'якоті", — говорить головний науковий співробітник BerkleyRD Ніколас Гілліт.

"Ймовірно, флоеми містять більше різноманітних типів волокон та структурних компонентів, необхідних для їх роботи. Через це у волокнах буде утримуватися більше корисних речовин для людини" – додав експерт.

До речі, те саме стосується і бананової шкірки. Попри те, що вона жорстка і гірка, шкірка цілком їстівна і навіть корисна, оскільки багата на кілька ключових поживних речовин.

Експерти навіть радять помістити шкурку банана у воду на пару днів. Це дозволить деяким поживним речовинам проникнути у воду, що зробить її добрим розчином для поливу кімнатних рослин.