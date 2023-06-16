Держава забрала собі. Жінка випадково знайшла древню статуетку часів фараонів

Лідія Марнер, 74-річна жінка, натрапила на захопливий артефакт під час прогулянки пляжем Пальмахім, розташованому приблизно за 27 км на південь від Тель-Авіва. Ця знахідка належить до часів фараонів.

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На свій подив, вона помітила, як із хвиль з'явилася давньоєгипетська статуетка. Марнер згадує: "Це був штормовий день з високими хвилями і зимовою погодою. Коли ми прогулювалися біля моря, я раптом помітила камінь, що наближався до мене", пише GreekReporter.

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Після ретельного дослідження експерти з Ізраїльського управління старожитностей (IAA) встановили, що цей чудовий історичний предмет має вік понад 3 000 років. Він — це вишукане зображення єгипетської богині Хатор, майстерно виконане у вигляді статуетки.

Хатор була шанованою богинею сонця. Відома своєю величезною силою, вона вважалася одним з найгрізніших божеств в єгипетському пантеоні.

Амір Голані, старший науковий археолог IAA, наголосив, що, попри зношений вигляд і вік фігурки, її характерні риси безпомилково ідентифікують її як Хатор. Голані зазначив, що зачіска у вигляді бичачого рогу, яка є визначальною характеристикою, що асоціюється з шанованим божеством, закріплює ідентифікацію фігурки.

В Ізраїлі жінка знайшла стародавню статуетку

У стародавні часи єгиптяни часто ставили у своїх домівках фігурки, подібні до знайденої на пляжі. Ці маленькі статуетки мали важливе значення, оскільки вважалося, що вони притягують сприятливі обставини і дарують удачу та багатство своїм власникам.

Однак, згідно з ізраїльським законодавством, Лідія Марнер не мала права залишити свою надзвичайну знахідку собі. Згідно з цим законодавством, всі стародавні скарби вважаються законною власністю Управління у справах старожитностей Ізраїлю, яке забезпечує їхнє збереження та охорону.

Елі Ескосідо, директор ІАА, підкреслив важливість дотримання цих правил, зазначивши, що багато людей володіють старожитностями, отриманими за різних обставин, зокрема знайденими в польових умовах або успадкованими. Ескосідо також додав, що значна кількість людей не знає про свій юридичний обов'язок повідомляти про такі предмети старовини, які мають значну історичну цінність і вважаються частиною спільної культурної спадщини.

Хоча розставання з чудовим відкриттям було розчаруванням, Марнер висловила вдячність за привілей уважно спостерігати за статуеткою. Вона зазначила: "Я дуже рада, що мала можливість знайти це надзвичайне диво".

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