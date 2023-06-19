Вилікували епілепсію: експериментальна терапія стовбуровими клітинами спрацювала на людях

Перші два пацієнти позбулися тяжких нападів майже на 100%.

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У США розробили експериментальну терапію стовбуровими клітинами для людей з епілепсією. Перші два пацієнти майже повністю позбулися нападів через рік лікування, пише The Guardian.

Експериментальна терапія полягає в одноразовій ін'єкції в мозок людини нейронів, вирощених у лабораторії. Вони необхідні для ослаблення електричної активності та припинення нападів. Поки що рано стверджувати, що підхід ефективний, але перші результати виявилися надзвичайно обнадійливими.

"Попри те, що наше клінічне дослідження все ще продовжується, приємно бачити, як перші два пацієнти зазнали відчутного полегшення у нападах", — говорить Корі Ніколас, головний директор біотехнологічної компанії Neurona Therapeutics, яка розробила препарат.

За словами вчених, епілепсія виникає, коли в людському мозку порушується баланс між нейронами, які приймають збуджуючі сигнали та тими, що гальмують активність.

Близько 30% людей з епілепсією не можуть контролювати судоми за допомогою ліків. Хірургічне втручання може бути здійснене, якщо припадки зосереджені у певній ділянці мозку. Але видалення мозкової тканини пов'язані з високими ризиками незворотної втрати когнітивних функцій. Тому сучасна медицина посилено шукає альтернативні методи лікування.

Двоє пацієнтів, які брали участь у дослідженні, страждали від тяжкої епілепсії та медикаментозне лікування їм не допомагало. Перший пацієнт страждав на епілепсію 7 років і за 6 місяців до випробування у нього в середньому було близько 32 напади на місяць. Другий пацієнт страждав від нападів протягом 9 років і переносив близько 14 нападів на місяць.

Обидва пацієнти чекали на хірургічне лікування до того, як їх запросили взяти участь в експерименті.

"Вони вирішили стати першими, хто отримає клітинну терапію NRTX-1001", — зазначив Ніколас.

В рамках процедури в мозок пацієнтам вводять високу концентрацію гальмівних нейронів у джерело нападів. Дані клітини вирощують у лабораторії за допомогою ембріональних стовбурових клітин людини. Ранні дослідження на тваринах показали, що введені нейрони інтегруються в існуючі ланцюги мозку і викликають стійке придушення судом.

Перший пацієнт після клітинної терапії відчув зниження нападів на місяць більш ніж на 95%, на 7 місяці напади повністю пішли. У чоловіка також зросли показники пам'яті у когнітивних тестах. У другого пацієнта було відзначено більш ніж 90-процентне зниження щомісячних нападів.

Нагадаємо, нещодавно на давній ассирійській глиняній табличці вчені знайшли зображення "демона епілепсії".