Йохохо та людські скелети: як у Діснейленді з'явилися справжні останки людини

Відомий атракціон "Пірати Карибського моря" в Діснейленді колись містив справжні людські останки — факт, який може шокувати в сучасному світі. Спочатку атракціон використовував штучні альтернативи. Прагнучи посилити автентичність, "фантазери" Діснейленду вдалися до використання реальних матеріалів.

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Цікаво, що включення справжніх кісток у несподіваних місцях виходить за межі історичного використання Діснейленду. Наприклад, у фільмі 1982 року "Полтергейст" використовували справжні скелети без відома деяких акторів, пише IFLScience.

Відома платформа для перевірки фактів Snopes підтвердила ці чутки і виявила, що акторка ДжоБет Вільямс в одному з інтерв'ю розповіла про своє припущення, що скелети були лише реквізитом, виготовленим із пластику або гуми. Виявлення того, що використано справжні скелети через дорожнечу виробництва реалістичних імітацій зі штучних матеріалів, засмутило всю знімальну групу.

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Рішення використовувати справжні кістки на піратському атракціоні в Діснейленді також зумовлене обмеженими можливостями синтетичних скелетів у ту епоху. За словами Джейсона Сурелла, колишнього продюсера Діснея, який детально описав це у своїй книзі "Пірати Карибського моря: від чарівного королівства до кіно", наявні на той час "штучні скелети" вважалися непереконливими.

До того ж на будівництво атракціону вже витратили значні кошти, еквівалентні сукупній вартості всього парку. Тому гардеробники вирішили, що недоцільно продовжувати інвестувати у виготовлення реалістичних скелетів. Замість цього вони придбали людські останки в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

З розвитком технологій Діснейленд зрештою замінив оригінальні експозиції скелетів на надзвичайно реалістичні моделі. Ці нові скелети перевершили автентичність своїх попередників. Сурелл також розповів, що кістки репатріювали у відповідні країни походження і належно поховали.

Торгівля людськими останками залишається складним правовим питанням у Сполучених Штатах. Кейтлін Доті, відома своєю книгою "Чи з'їсть котик мої очі, коли я помру? Найдивніші запитання й найцікавіші відповіді про смерть", пояснила, що федеральне законодавство не забороняє володіти, купувати або продавати людські останки, за винятком випадків, коли йдеться про останки корінних американців.

Регулювання таких операцій належить до юрисдикції окремих штатів, причому приблизно 38 штатів мають закони, які теоретично забороняють продаж людських останків. Однак виконання цих законів часто є неоднозначним, заплутаним і непослідовним.

А проте втішає те, що нинішня ітерація "Піратів Карибського моря" в Діснейленді тепер має пластикові копії, що дозволяє відвідувачам насолоджуватися атракціоном без тривожної присутності справжніх кісток.

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