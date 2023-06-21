Без запаху хлорки. Учені пропонують очищати воду за допомогою хижих бактерій

Хлор, відомий захисник нашої водопровідної води, вже давно був названий потенційно небезпечним для здоров'я, але на зміну йому може прийти безпечніша альтернатива, згідно з новим дослідженням.

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Дослідники Лундського університету вивчили можливість заміни хлору нешкідливими "хижими" бактеріями в системах очищення води. Це зрушення, викликане відмовою одного зі шведських міст від хлору, надало унікальний шанс вивчити безпечнішу альтернативу дезінфекції води, пише New Atlas.

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У 2020 році Варберг, прибережне місто у Швеції, запровадив передову систему ультрафільтрації, відмовившись від хлору. Ультрафільтрація подібна до надпотужного ситу, яке затримує мікроорганізми та пропускає воду, захищаючи питну воду, що надходить з місцевих озер та ґрунтових вод. Вчені з Лундського університету скористалися цією можливістю, щоб вивчити, як цей виняток хлору вплинув на мікроскопічну екосистему у міській системі водопостачання.

Ідея використання хижих бактерій може здатися сюжетом фантастичного фільму, але вона міцно вкоренилася в науці. Ці бактерії, такі як Bdellovibrio, відомі тим, що полюють на інші шкідливі бактерії, зокрема стійкі до антибіотиків. Вони доброзичливі до нас, але смертельні для своїх бактеріальних побратимів.

Варто зазначити, що кожен ковток питної води містить мільйони бактерій, які стають нешкідливими завдяки ретельній фільтрації, ультрафіолетовій (УФ) дезінфекції та, як правило, обробці хлором. Хлор, часто у вигляді монохлораміну, дійсно є чудовим засобом для боротьби з бактеріями. Однак його здатність перетворювати органічні речовини на канцерогенні побічні продукти викликає серйозні побоювання для здоров'я, включно з підвищеним ризиком розвитку колоректального раку.

У трубопровідній питній воді, на відміну від нашого кишечника, живуть як корисні, так і шкідливі бактерії. Вважайте, що це "мікробіом" труб. Дослідники розпочали ретельне шестимісячне дослідження, взявши зразки з різних точок водопровідної мережі Варберга до та після відмови від хлору. Використовуючи секвенування ДНК, вони визначили різних мешканців мікробіому цієї водопровідної системи, а через рік знову звернулися до них, щоб простежити за будь-якими змінами.

За словами Кетрін Пол, провідного автора дослідження, картина нагадувала "бактеріальний буфет", що переходить із рук до рук. Популяції деяких бактерій скоротилися, тоді як популяція Bdellovibrio – хижої бактерії-очисника, зросла. Ця конкретна бактерія, нешкідлива для нас, залишалася непомітною у попередніх дослідженнях, але тепер показала свій потенціал.

У дослідженні робиться висновок, що дійсно можливо підтримувати безпечну, чисту питну воду без використання хлору. Цей альтернативний метод потенційно може запропонувати більш економічне та енергоефективне рішення для очищення води. Проте необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як ці бактерії, що мешкають у воді, впливають на наше здоров'я.

Хоча УФ-дезінфекція та біофільтри мають свої плюси і мінуси, це дослідження, безумовно, малює майбутнє, в якому хлор може перестати бути необхідністю в боротьбі зі шкідливими бактеріями у питній воді, за умови, що у нас є надійні стратегії і системи постійного моніторингу.

Раніше Фокус писав про можливе практичне застосування бактерій. Вчені запевняють, що бактеріальні гени містять секрет перетворення повітря на електрику.

А також ми розповідали про те, що бактерії здатні відчувати голод. Ці організми виділяють шкідливі токсини в наш організм, коли вони позбавлені певних поживних речовин.