Древня кулінарія індіанців: виявлено стародавні печі — рідкісні знахідки, яким 5 тис. років

Спільна робота племені каліспел та археологів з Вашингтонського державного університету (WSU) призвела до знахідки стародавніх глинобитних печей поблизу Ньюпорта у штаті Вашингтон, США. Ці печі розкопали на землі, придбаній племенем каліспел для будівництва нових житлових споруд.

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Зараз команда, що складається з професійних археологів і студентів четвертого курсу WSU, старанно займається вивченням печей і дослідженням потенційних змін в їхніх розмірах і конфігурації з плином часу, пише HeritageDaily.

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Завдяки застосуванню радіовуглецевого методу датування встановлено, що цим печам приблизно 5 000 років. Крихкі зразки, витягнуті з печей, відправили до лабораторій WSU. Експерти сподіваються ідентифікувати органічні залишки, які могли б пролити світло на раціон предків і методи обробки їжі предків племені, що проживало вздовж берегів річки Пенд-Орейль.

Допитливість дослідників зосереджена на одному конкретному джерелі їжі — камасі. Камас, мініатюрна квітуча рослина, має коріння, яке можна вживати у свіжому вигляді або розмелювати на борошно для випікання.

Хоча плем'я каліспел старанно зберігає традицію випікання хліба з камасу впродовж багатьох поколінь, існує дуже мало відомостей про технологію випікання, яку використовували їхні предки понад 3000 років тому.

Професорка Шеннон Тушингем з Університету штату Вашингтон високо оцінила сучасні досягнення в галузі технологій, які надають безпрецедентні можливості для глибшого розуміння доісторичних кулінарних практик. Зазначивши, що раніше в цьому місці вже розкопували земляні печі, Тушингем підкреслила трансформаційну силу передових методологій у розкритті типів їжі, яку споживали минулі цивілізації, і ретельних процесів, за допомогою яких її готували.

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