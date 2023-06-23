Неймовірне везіння на 30 тис. доларів: чоловік знайшов артефакт вікінгів, якому сотні років

Реліквію часів вікінгів, що має важливе історичне значення, виявив Джейсон Джонс, шукач скарбів родом з Норвіча. На артефакт, який використовували для прикрашання військових шоломів, він випадково натрапив під час пошуків у полі поблизу Уоттона в січні цього року.

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Раніше на цьому місці вже знайшли дві середньовічні срібні монети, що спонукало будівельника повернутися сюди в надії віднайти нові скарби. Разом з дружиною він вирушив на пошуки, пише NorfolkLive.

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Згадуючи про знахідку, Джонс сказав: "Я повернувся до місця, де виявили монети, і отримав гучний сигнал, а на глибині всього 5 см знайшов незвичайний бронзовий предмет. Ліза підійшла і втратила дар мови, коли побачила його".

Спочатку спантеличений природою артефакту, Джонс поділився його зображенням у фейсбуці того ж вечора. На його подив, онлайн-спільнота швидко визначила, що він належить епосі вікінгів. Відтак, він негайно повідомив місцевих археологів, що дозволило їм задокументувати знахідку.

Як пояснив Найджел Міллз, фахівець з монет і артефактів, пов'язаний з аукціонним домом Noonans, який відповідає за майбутній продаж знахідки, бронзовий предмет, ймовірно, використовували для створення декоративних мотивів, призначених для військових шоломів. Міллз розповів: "Штамп використовується для відтворення орнаменту на тонкому металевому листі, який вдавлюється в штамп, після чого формується складний візерунок".

Він продовжив: "Це називається репусе і створює легкий декоративний мотив, який можна нанести на військовий шолом. У цьому випадку це, найімовірніше, буде захист для щік або носа".

Шолом був залізним, а декоративна бляшка репусе — мідною, срібною або золотою, залежно від статусу отримувача, і потім прикріплювалася до шолома. Цю прикрасу можна побачити на таких важливих шоломах, як шолом із Саттона Гу.

Бронзова плашка має довжину 14 см, звужується від 3,2 см до 2,6 см в ширину і важить 186 грамів. Складний дизайн виразно зображений у високому рельєфі на одному боці.

Міллз пояснив: "Цей витончений орнамент 11-го століття демонструє візерунки в стилі урн, які, ймовірно, представляють міфологічне світове дерево Іґґдрасілль, у корінні якого обвивається змієподібна істота Нідгьоґґ. У нижній частині зображений мотив флер-де-ліз, який, схоже, утворює хвіст змії".

Раніше Фокус писав про виявлений скарб вікінгів. Раніше було відомо лише про одну таку унікальну знахідку.

А також ми розповідали про найдавніше зображення корабля, яке виявили в Ісландії.